Viol în lanul de porumb

Procurorii constãnţeni au propus, ieri, arestarea preventivã a unui bãrbat de 29 de ani, acuzat de viol. Potrivit anchetatorilor, la începutul lunii iulie, o femeie de 50 de ani, care locuieşte în Grupul Social Nazarcea a cerut ajutorul poliţiştilor, spunînd cã a fost victima unei agresiuni sexuale. Stratica Urîtu a susţinut cã şi-a petrecut ziua de 9 iulie la nişte rude din Ovidiu, iar seara a plecat spre casã. Dupã ce a strãbãtut jumãtate din drum, ea a fost ajunsã din urmã de un bãrbat care i-a propus sã o ducã el, pe bicicletã, pînã la destinaţie. Bucuroasã de ofertã, femeia a acceptat, fãrã a bãnui cã altele erau intenţiile biciclistului. Nu au mai parcurs decît cîteva zeci de metri, dupã care bãrbatul a oprit şi a îmbrîncit-o pe femeie înspre un lan de porumb din apropiere. Anchetatorii spun cã victima a încercat sã se împotriveascã, dar tînãrul a început sã o loveascã. Stratica le-a mai spus anchetatorilor cã odatã ajunşi într-un loc ferit, agresorul a obligat-o sã întreţinã relaţii sexuale normale, apoi a plecat, lãsînd-o pe cîmp, însã nu înainte de a o ameninţa sã nu povesteascã nimãnui despre cele întîmplate. În urma analizãrii probelor de spermã recoltate de medicii legişti, care au stabilit ce ADN are agresorul, oamenii legii l-au identificat pe violator ca fiind Adrian Timofciuc, de 29 de ani, din Ovidiu. Iniţial, bãrbatul a negat acuzaţiile ce i se aduceau, el mãrturisind fapta comisã abia dupã ce a fost recunoscut de victimã, dintr-un grup de mai mulţi bãrbaţi. El a pus totul pe seama faptului cã era bãut, dar şi pe atracţia sa pentru femeile în vîrstã. “Mã duceam spre un prieten, care stã la Grupul Social Nazarcea. Eram puţin bãut şi cînd am vãzut-o, mi-a venit cheful. I-am spus cã vreau sã o ajut, şi aşa am convins-o sã meargã cu mine. Asta e, mie îmi plac femeile mai în vîrstã. Ea spune cã am bãtut-o, dar nu este adevãrat”, a spus Timofciuc. De altfel, bãrbatul nu se aflã la prima faptã de acest gen. Potrivit anchetatorilor, el a fost eliberat din închisoare în 2005, dupã ce a ispãşit o condamnare de şapte ani, tot pentru viol.