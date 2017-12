Violarea unei bătrîne, pedepsită cu 10 ani de închisoare

Un bărbat din localitatea constănţeană Nicolae Bălcescu, judecat pentru comiterea infracţiunilor de viol, lipsire de libertate şi violare de domiciliu, a fost condamnat, ieri, la o pedeaspă privativă de libertate de 10 ani, de către instanţa Curţii de Apel Constanţa. Vasile Dumitru, de 38 ani, a fost acuzat că, în seara de 29 octombrie 2008, a dat buzna peste soţii Dumitra şi Ion Luca, ambii în vîrstă de 75 ani, din localitatea Cobadin, pe care i-a bătut cu bestialitate, iar pe femeie a supus-o la tot felul de pervesiuni sexuale. Potrivit actului de inculpare, în jurul orei 22.00, cînd bătrînii dormeau, Dumitru le-a spart geamurile de la uşa locuinţei după care, sub ameninţarea unui cuţit, a supus-o pe Dumitra Luca unor abuzuri sexuale repetate. Bătrîna, care nu se putea deplasa, a îndurat toată noaptea bătaia, violul şi perversiunile sexuale la care a fost supusă. Scenele de coşmar s-au petrecut sub ochii îngroziţi ai soţului, Ion Luca. Bătrînul l-a implorat pe infractor să le ia orice pofteşte numai să nu le facă rău, însă a fost desfigurat în bătaie şi abandonat într-o baltă de sînge. Cei doi pensionari trăiau de pe o zi pe alta, într-o casă modestă, în curtea căreia creşteau cîteva animale. Îndată ce a scăpat de agresor, bătrînul a anunţat autorităţile din comună. Poliţiştii l-au prins pe violator cu ajutorul unui cîine de urmărire, la domiciliul unor săteni din Cobadin, unde era angajat zilier. Fără nicio urmă de remuşcare, el a recunoscut fapta şi a dat vina pe băutură. Anchetatorii au aflat că Vasile Dumitru a mai fost condamnat pentru viol, însă a fost eliberat condiţionat. Ion Luca le-a povestit magistraţilor că nu a putut face nimic pentru ca „baba” lui să scape de chinuri. „Cînd a intrat, n-am avut cum să mai fug, m-a cuprins şi m-a bătut, iar pe nevastă-mea a distrus-o de tot, a violat-o... Mă mir că a scăpat cu viaţă. Doar Dumnezeu ne-a ţinut... L-am rugat mereu să se liniştească, l-am implorat ca puiul cînd e prins... Din două lovituri m-am trezit scăldat în sînge. Nu am avut scăpare, m-a ameninţat că, dacă fac un pas, îmi ia viaţa. Mi-a arătat cuţitul şi m-a tăiat la mînă. La un moment dat a vrut să arunce cu telefonul lui, să-mi spargă capul!”, a spus bătrînul. Vasile Dumitru a fost judecat de Judecătoria Medgidia, unde a primit 10 ani de detenţie, pedeapsa fiind menţinută şi de Tribunalul Constanţa, care i-a respins apelul, şi de Curtea de Apel Constanţa, care i-a respins recursul. Decizia este definitivă şi bărbatul îşi va executa pedeapsa în penitenciarul Poarta Albă.