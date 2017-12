Violatori la puşcărie

Deferiţi justiţiei pentru viol, violare de domiciliu şi loviri sau alte violenţe, doi bărbaţi din localitatea constănţeană Castelu au fost condamnaţi de Judecătoria Medgidia la ani grei de închisoare. Regep Sali, de 38 ani, a primit şapte ani de puşcărie şi Ervin Iusein, de 17 ani, va sta cinci ani după gratii. Sali a scăpat de acuzaţia de loviri şi alte violenţe deoarece Ştefania Dumitru, una dintre femeile care l-a reclamat la Poliţie, şi-a retras plângerea prealabilă, iar procesul penal a încetat. În schimb, cealaltă persoană care s-a judecat cu Sali şi Iusein pentru viol şi violare de domiciliu, Maria Ciocan, de 48 de ani, din Castelu, va trebui să primească de la cei doi 800 de lei daune morale. Sentinţa nu este definitivă. Conform rechizitoriului, în noaptea de 27 spre 28 iunie, Sali a pătruns în locuinţa unei femei bolnave cu probleme psihice şi a violat-o. Maria Ciocan dormea când s-a trezit cu agresorul peste ea, care a bătut-o şi a întreţinut cu ea mai multe raporturi sexuale.

VIOL CU REPETIŢIE A doua zi dimineaţă, concubinul femeii, Petre Ionel Dumitru, de 38 de ani, a venit de la serviciu şi şi-a găsit femeia în stare de şoc. „Au rupt placajele de la uşă şi au intrat înăuntru. I-au zis că dacă nu stă o omoară. Totul s-a întâmplat pe la 03.00 dimineaţa. Primul a plecat după o oră, iar al doilea, cel mai bătrân, a stat până la 06.00. Ea a mai fost violată şi anul trecut, tot pe vremea asta. Eram şi eu acasă atunci. Agresorul a intrat peste noi, m-a bătut şi m-a dat afară din casă. Eu am fugit la poliţie şi, când am ajuns înapoi, el era gol peste femeia mea“, a spus concubinul victimei. Bărbatul a anunţat Poliţia Castelu, care a demarat ancheta şi, în scurt timp, suspectul a fost identificat în persoana lui Regep Sali, care a fost prins şi arestat. În timpul audierilor, bărbatul a dat vina pe băutură şi a spus că a fost însoţit de Ervin Iusein. Al doilea suspect a ajuns şi el în arest, la câteva ore de la depistarea complicelui său, el fiind prins de poliţişti pe raza localităţii Castelu. Magistraţii însă l-au eliberat după cinci zile de la încarcerarea sa. Poliţiştii spun că, după ce a violat-o pe Maria Ciocan, Regep Sali a mers la imobilul alăturat, situat în aceeaşi curte şi a încercat să forţeze uşa de acces, însă a fost împiedicat de proprietara locuinţei. „Am auzit bubuituri în uşă. Am urlat la el, iar când am ieşit până la poartă unu m-a lovit în cap şi m-a strâns de gât până am leşinat“, a declarat Ştefania Dumitru, cumnata Mariei Ciocan care locuieşte în casa alăturată.