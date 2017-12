Violențele din estul Ucrainei nu scad în intensitate

05:31:29 / 10 August 2014

50 DE COMUNISM NE-A ADUS IN PRAGUL REVOLUTIEI DIN 89 , E BINE CA SINTEM IN NATO SI ARE CINE SA NE APERE DE TERORISTII COMUNISTI RUSI .

ESTI DUS RAU DE TOT CU CAPUL MAI ALEX DE LA NR. 1 , DE CE NU RECUNOSTI CA RUSII AU INCEPUT CU ACAPARAREA TERITORIILOR , DECI ACAPARAREA CRIMEII, DECI RUSII ACAPAREAZA TERITORII CE NU LE APARTIN , IAR POPULATIA ACESTOR TERITORII OCUPATE DE RUSI ABUZIV , SANT OBLIGATI SA INVETE LIMBA RUSA , ASA CUM MOLDOVENII DIN ACTUALA REPUBLICA MOLDOVA , CAND AU FOST LUATE ACESTE REGIUNI ROMANESTI , BUCOVINA SI BASARABIA ,ROMANII AU FOST OBIGATI SA INVETE RUSESTE SI SA NU MAI VORBEASCA ROMANESTE , IAR CARTILE ROMANESTI SA LE ARDA , CA DACA-I PRINDEA RUSII PE ROMANI CU CARTI ROMANESTI , FACEAU ANI GREI DE PUSCARIE SAU AI IMPUSCAU , DECI ACESTI RUSI SANT TERORISTI , SE CRED BURICUL PAMANTULUI DACA AU PETROL SI GAZE , ORI NU ASTA CONTEAZA IN VIATA , SE POATE TRAI SI FARA PETROL SI FARA GAZE , DAR , ATENTIE MARE , DAR FARA LIMBA TA MATERNA , DE CAND TE NASTI SI CAND SPUI PRIMUL CUVANT IN ROMANESTE MAMA , CA ESTI NASCUT DIN MAMA ROMANCA , DECI CAT AR VREA RUSII SA TE FACA SA DEVII RUS NU POATE SI NU SE POATE , PENTR-CA FIECARE ESTE NASCUT DE O MAMA SI ACEASTA MAMA SE TRAGE DINTR-O NATIE , DECI NU ARE CUM SA-TI IMPUNA RUSUL TIE SA TE FACA RUS , CANT TU ESTI NASCUT DINTR-O ROMANCA SI SA-TI IMPUNA FORTAT SA-I INVETI LIMBA LUI RUSEASCA SI SA-TI UITI MAMA , LIMBA SI NATIA DIN CARE TE-AI NASCUT , ESTE ORIBIL sI SPUN ORICATE BOGATII AR AVEA RUSII , NU POT CUMPARA VIATA OAMENILOR , DECAT PRIN FORTA ARMELOR , IN FELUL ASTA SANT CALIFICATI CA FIIND TERORISTI , CALCA TOT IN PICIOARE , GANDIND CA EI SI FEDERATIA LOR RUSA ESTE BOGATA SI TOATA LUMEA TREBUIE SA I SE SUPUNA , DAR OAMENII NU SE VOR SUPUNE NICIODATA SA-SI RENEGE MAMA DIN CARE S-AU NASCUT PENTRU BOGATIA RUSILOR , MAI SANT SI CRETINI , DEMENTI ,CARE ISI RENEAGA MAMA , PENTRU BOGATII , UN EXEMPLU ESTE CEL CARE SI-A OMORAT BUNICA , VARUL SI MATUSA PENTRU CATI-VA GOLOGANI , DECI TRIPLU ASASINAT , DECI ESTE DUS RAU DE TOT CU CAPUL , SPER SA NU FACI PARTE DIN ACEASTA CATEGORIE , ALEX ,IN ALTA ORDINE DE IDEI , NATO NU ZGANDARA RUSIA , PENTRU-CA NU NATO A ACAPARAT CRIMEIA , CI RUSIA , IAR DESPRE RUSIA CA-SI APARA RUSII DIN ALTE TERITORII , HAI SA O SPUNEM PE AIA DREAPTA , DE CINE AI APARA RUSIA PE RUSII LOR , DE INVADATORI , DE CINE , CA DOAR NU LE-A LUAT NIMENI CAPUL RUSILOR DIN ALTE TERITORII , ASTA ESTE IN POLITICA RUSIEI , PENTRU A INVADA TERITORII CE NU AI APARTINE RUSIEI , SUB PRETEXTUL CA ISI APARA RUSII DE EXEMPLU DIN UCRAINA , DE FAPT RUSIA VREA CU ORICE PRET PRIN FOLOSIREA FORTEI SI A ARMAMENTULUI SA INSTAUREZE O NOUA URSS , DECI SA FIM SUB TALPA COMUNISMULUI , DAR POPOARELE NU MAI VOR ACEASTA DICTATURA COMUNISTA IMPUSA DE RUSIA , IAR CAT PRIVESTE SUA-uL CA BOMBARDEAZA IRAKUL , PAI ACOLO SANT MULTI TERORISTI SI DACA AMERICANII NU-I PUNE LA PUNCT , AI SA TE TREZESTI CU TERORISTII IN PATUL TAU , MAI ALEX , MAI GANDESTE CAND ITI PUI ASEMENEA INTREBARI , LA CARE DE FAPT TI-AM RASPUNS , SA AUZIM DE BINE .