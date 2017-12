Violenţa domestică în România, zugrăvită în statistici cutremurătoare

Victimele violenţei în familie din România sînt mai numeroase decît în celelalte ţări europene, însă mai grav este faptul că adesea cei agresaţi sînt chiar minorii. Fenomenul este atît de răspîndit, încît autorităţile ridică neputincioase din umeri şi raportează de la an la an statistici cutremurătoare. Peste 2.300 de femei au căzut victime ale violenţei domestice, dintre care 34 au murit, numai pe parcursul primului trimestru din acest an. Conform studiilor realizate de organizaţiile nonguvernamentale, în România, 45% din femei au fost agresate verbal, 30% au fost abuzate fizic, iar 7% au fost abuzate sexual. Aproape două treimi dintre femei au fost supuse cu forţa la relaţii sexuale de parteneri: 15% au fost violate de un prieten sau fost prieten, iar 12% de o persoană cu care s-au întîlnit. În pofida cruzimii actelor de violenţă, femeile au reţineri în a se adresa autorităţilor. Cu toate că aproape 50% din femeile abuzate în ultimul an au discutat despre acest lucru cu o rudă sau cu un prieten, doar 16% au mers la poliţie pentru a face o reclamaţie şi 15% au discutat cu un medic. Numai 9% din femei au solicitat consultanţă juridică. Pînă la sfîrşitul anului 2000, în cadrul legislativ românesc nu a existat nicio referire la violenţa domestică, deşi numărul de femei agresate a crescut de cinci ori în perioada 1996 - 1998. În prezent, pentru actele de violenţă în familie pedepsele sînt cuprinse între 6 luni şi un an. Pentru reducerea numărului persoanelor agresate, au fost înfiinţate 36 de adăposturi pentru victimele viloenţei. La acestea se adaugă alte 54 de centre de consiliere.