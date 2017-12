Violențe și zeci de arestări la protestele din SUA împotriva poliției

Mii de persoane s-au strâns sâmbătă în mai multe orașe americane, inclusiv la New York și Washington, pentru a protesta împotriva brutalității poliției, pentru cea de-a treia zi consecutiv. În pofida temerilor privind securitatea, după ce, joi seara, un lunetist a împușcat mortal cinci ofițeri de poliție la Dallas, în Texas, oamenii au continuat protestele după uciderea de către oamenii legii a doi afroamericani, Alton Sterling la Baton Rouge, în Louisiana, și Philando Castilia la St. Paul, Minnesota, ambele orașe fiind, sâmbătă, scena unor proteste aprinse. Poliția din St. Paul a fost nevoită să intervină după ce protestatarii au blocat o arteră importantă a orașului și au aruncat cu pietre, sticle și bucăți de metal spre forțele ordine, rănind cel puțin trei ofițeri, au anunțat autoritățile. Protestatarii spun că poliția ar fi folosit gaze lacrimogene și ar fi tras cu gloanțe de cauciuc. Încăierări între polițiști și demonstranți, inclusiv activiști de culoare din cadrul organizației radicale Black Panthers, dintre care unii înarmați cu arme de foc, s-au înregistrat și la Baton Rouge. După o scurtă confruntare, poliția a arestat cel puțin 30 de protestatari. Peste o mie de persoane s-au strâns și în New York, unde au blocat circulația pe Fifth Avenue. Poliția din New York a arestat zeci de protestatari. Situația a rămas tensionată la Dallas și sâmbătă, sediul poliției și blocurile din jur fiind izolate, iar echipele de intervenție SWAT au fost desfășurate după ce poliția a primit o amenințare anonimă care viza ofițerii din oraș. Poliția a percheziționat un garaj, având informații privind o persoană suspectă, dar a fost o alarmă falsă.

În cadrul unei conferințe de presă după summitul de la Varșovia, președintele Barack Obama a vorbit pe larg despre situația tensionată din SUA: ”În primul rând, pe cât de dureroasă a fost această săptămână, cred cu tărie că America nu este atât de divizată cum au sugerat unii. Când începem să sugerăm că există o polarizare uriașă și că ne-am fi întors la situația din anii '60, pur și simplu acest lucru nu este adevărat. Nu vedem revolte și nici nu vedem poliția încercând să pedepsească oamenii care protestează pașnic”. Inițial, Obama ar fi trebuit să-și petreacă două zile în Spania, după summitul NATO de la Varșovia, însă, după tragedia din Texas, a decis scurtarea vizitei, pentru a merge la Dallas. Obama a aterizat la Madrid sâmbătă seară, pentru a se întâlni, duminică, cu regele și cu premierul și a pleca apoi spre SUA. Casa Albă a subliniat că era important ca Obama să viziteze Spania, întrucât era singura țară europeană importantă pe care președintele nu o vizitase în timpul mandatului său.