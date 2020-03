Violeta Alexandru anunţă cum se dau banii pentru contractele suspendate. Angajatorii care au posibilitatea să suplimenteze sumele acoperite de stat o pot face / Condiţii pentru PFA şi firme

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a susţinut marţi, 31 martie, o declaraţie de presă online. Ministerul Muncii a anunţat cum se vor da banii pentru contractele suspendate, dar şi că angajatorii care au posibilitatea să suplimenteze sumele acoperite de statul român o pot face. Totodată, au fost anunţate condiţiie pentru Persoanele Fizice Autorizate (PFA) şi pentru firme.

Redăm declaraţiile principale:

-As vrea sa multumesc tututor celor care au contribuit la organizarea pe care am pus-o la punct. Suntem pe ultima suta de metri cu punerea la punct cu masurile de organizare.

-Am semnat ordinele, in anumite cazuri, cu ministrii de resort, asa cum este cazul sportivilor

-Toate aceste categorii vor depune electronic o cerere si o declaratie pe proprie raspundere la AJOFM. In cazul cluburilor sportive fata de cereri si declaratii se va atasa si lista sportivilor.

- In cazul cluburilor se va atasa suplimentar si lista prin care se solicita remuneratia.

-Guvernul a inteles sa elimine orice bariera birocratica si sa rezume comunicarea cu cei care solicita fonduri la urmatoarele documente: o simpla cerere, o declaratie pe proprie raspundere.

-Cei care depun incepand de maine pentru a se inchide luna martie vor primi fondurile in maxim 15 zile. Asteptam solicitarile pentru a le putea inainta in regim de urgenta.

-Toate documentele se vor depune online.Niciun angajator nu va plati de la el urmand sa ii deconteze statul.

-Am cerut agentiilor sa se organizeze temeinic astfel incat comunicarea sa se organizeze eficient.

-Cei care lucreaza in alte forme contractuale vor depune solicitarile, cererea si declaratia, incepand de maine, ele se vor procesa in regim de urgenta, termenul prevazut in ordonanta este de 10 zile.

-Cei care depun solicitari la ANPIS, in cazul sportivilor este vorba de aceeasi regula, 75% din castigul reglementat prin contractul de activitate sportive, maxim 75% din castigul salarial mediu brut.

-Angajatorii care au posibilitatea sa suplimenteze sumele acoperite de stat o pot face.

-Dorinta guvernului este ca fondurile sa ajunga cat mai repede la beneficiari.Guvernul aloca sume brute pentru a putea asigura angajatii ca isi pastreaza continuitatea. Toate agentiile judetene sunt pregatite sa raspunda intrebarilor.

- Celelalte forme de sprijin, somajul clasic fondurile pentru somerii care si-au pierdut locul de munca continua. Guvernul a insistat asupra acordarii acestui sprijin. Pentru angajatori e important sa isi pastreze angajatii.

- Cu cat mai repede sunt depuse cererile cu atat mai repede vor fi procesate. Daca aveti intrebari va rugam sa o faceti electronic.

- Angajatorii au trei zile de la primirea banilor sa faca plata catre angajati.

- Celelalte forme de sprijin, acoperirea fondurilor pentru somaj, merg in continuare inainte. Angajatorii sa evite situatia incheierii brutale a contractului de munca. Nu e usor. Va rog sa aveti intelegere pentru a depasi aceasta situatie.

- Atentia se indreapta si catre categoriile vulnerabile si foarte vulnerabile. Batranii, persoanele cu dizabilitati. Vom anunta propunerile pentru aceste categorii.

Multumim tuturor. Va asigur ca suntem responsabili. Ne angajam cu toata puterea sa primiti acest sprijin cat mai repede cu putinta.

Masurile ANOFM:

- Suntem pregatiti sa procesam documentele si sa facem plata pentru somajul tehnic

- Documentele de vor primi in format electronic la adresa de email

- Suspendarea contractului de munca se face in conformitate cu Codul Muncii, articolul 52, litera c.

-Palata se va face in 15 zile sau mai devreme. Vom incerca sa platim mai repede de acest termen. Inca de maine toate agentiile judetene sunt pregatite sa primeasca solicitarile beneficiarilor si plata se va face in cel mai scurt timp.

- Conditiile pentru PFA si celelalte firme: trebuie sa declare pe proprie raspundere ca au intrerupt activitatea din cauza pandemiei.

- Persoanele fizice care lucreaza pe drepturi de autor, precum scriitori, fotografi, vor primi 75% din salariul mediu brut.

Sunt trei categorii de beneficiari:

- Intrerinderi familiale, cabinete individuale de medicina dentara, psihologie. Modalitatea de plata va fi in contul bancar. Termenul de plata e de 10 zile. Depunerea tuturor solicitarilor se va face electronic. Aceste adrese sunt afisate pe site-urile agentiilor.

- Sportivi, antrenori, arbitrii. 75% din banii aferenti contra prestatii activitatii sportive. Declaratia se depune electronic. Plata de asemenea se face in contul bancar.

- Persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autori.