Violeţii patriei

Flacăra violet a schimbat profund viaţa fetiţei cu chibrituri. Peste noapte, subit, a căpătat puteri paranormale, fiind în măsură, la orice oră din zi şi din noapte, să decidă viitorul preşedinte al ţării. Ani buni, spre disperarea pompierilor voluntari din localitatea ei de baştină, a ars în prostie beţe de chibrit, fără să ştie ce puteri magice are flacăra violet. În toată această perioadă, jucându-se în poarta casei natale, s-a emancipat oarecum. Aflu că, de pildă, nu mai face pipi în pat noaptea, meteahnă caracteristică celor care se joacă cu focul. De asemenea, nu-şi mai bagă degetele în nas pentru a încălzi scăpăriciul fermecat. De când flacăra violet a ajuns simbolul prostiei în politichia noastră, fetiţa cu chibrituri a prosperat progresiv în raport cu fiecare băţ consumat. A făcut paşi uriaşi în materie de propagandă. Cu eforturi sporite şi într-un cadru dialectic adecvat, flacăra violet a înlocuit decisiv şi eficient roz-bombonul din doctrina partidelor. Până mai ieri, dacă opinia publică îşi aminteşte, cum îi stă în fire, se aduceau de pretutindeni elogii roz-bombonului. Ca atare, sub efectul acestor metamorfoze, toată lumea se îmbrăca în roz-bombon şi vorbea adecvat principiilor sale. La rândul lor, partidele politice se întreceau în doctrine roz-bombon. Chiar viaţa noastră, în esenţă, era vopsită în aceleaşi culori. Ani de-a rândul, chiar şi după revoluţie, roz-bombonul ne-a călăuzit viaţa peste tot. Când erau în criză de inspiraţie, liderii politici apelau în neştire la principiile bătătorite, precum cărările patriei, ale roz-bombonului popular. Din acest punct de vedere, naţiunea părea a fi într-o deplină armonie. A fost suficientă o scânteie răzleaţă, scăpată accidental de fetiţa cu chibrituri, pentru ca totul să se schimbe fundamental. Într-o manieră plină de tupeu, flacăra violet a înlăturat de la putere roz-bombonul. După ce s-a anunţat că flacăra cu pricina a răsturnat toate valorile morale existente, cei mai mulţi s-au aliniat la principiile scăpăriciului violet. Ca atare, cum se întâmplă în politică şi nu numai, cei în cauză au trecut de partea celui mai puternic. S-au scris noi ode şi legende. Acum, mai nou, se spune că flacăra violet este cea care ne dă nouă, în totalitatea ei, carne, lapte, pene, ouă. Sub acest impuls, misticismul politic face ravagii. Foarte rar mai vezi trecând un politician fără violet la butonieră! Unii şi-au căptuşit bine zonele intime. Din exces de zel, alţii s-au opărit între picioare cu flacăra violet. Peste noapte, ţara a trecut de la roz-bombonul caracteristic propagandei comuniste la violetul democraţiei instaurate de naivitate şi prostie. Gestul fetiţei este unic în felul său. Prin intermediul ei, preşedintele a dat flacăra violet la tot poporul, pecetluind schimbări fundamentale în interiorul clasei politice. În condiţiile scumpirii exagerate a gazelor venite de la ruşi, fata cu chibrituri se dovedeşte a fi o sursă accesibilă tuturor în ce priveşte aprovizionarea cu flacăra violet. În acest context, s-au creat premize favorabile relansării producţiei de chibrituri în România. Trăiască şi pocnească economia capitalistă!