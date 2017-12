Violonistul Sebastian Tegzeşiu şi pianista Viorica Boerescu, în recital

Publicului meloman i se pregăteşte astăzi, de la ora 18.00, la Muzeul de Artă, un recital de vioară şi pian, care îi are ca protagonişti pe Sebastian Tegzeşiu şi Viorica Boerescu. Din programul serii fac parte lucrări de Ludwig van Beethoven – „Sonata nr. 7 în Do minor“, op. 30, Johannes Brahms –„Sonata nr. 3 în Re minor“, op. 108, Robert Schumann – „Fantezia în Do major“, op. 131, Maurice Ravel – „Tzigane”, George Enescu – „Sonata nr. 3 în La minor“, op. 25, „În caracter popular românesc“.

Manifestarea de la Muzeul de Artă este organizată de Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România, Consiliul Judeţean Constanţa şi Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”.