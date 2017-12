Violul intimității în România: achiziții capitaliste şi mentalitate comunistă

03:50:40 / 07 Martie 2016

Sadomasochistii nu sunt psihopati

Incepand cu Siguranta burghezo-mosiereasca, trecand prin SeKuritatea Ssmito-Iudaic-bolsevica, SeKuritatea satanic-ceausista si culminand cu SRI-ul(iliescist, bashitlerist si acum jewnglishtanezo-jewropean), serviciul "secret" din fosta Romanie, intern-extern, A ACTIONAT impotriva poporului; a fost un INSTRUMENT de abuz si tortura fizico-psihica a cetatenilor. Acesta e adevarul crud!! Toti criminalii psihologici sau fizici din serviciile citate, s'au folosit de sintagma "siguranta nationala" - pentru a TERORIZA poporul. Cele mai ORIBILE crime din istoria fostei Romanii au fost comise de serviciul "secret" sub acoperirea "sigurantei nationale": asasinarea legionarilor(de catre carol II, camarila zsidaneasca si armatarata antonescista), asasinarea burghezo-mosierilor-militarati de catre legionari, asasinarea a mii de Romani intre 1945-1958 de catre Zsidani, tortura psihologica a milioane de Romani intre 1983-1989 etc. Legat de articol, evident ca pardon SMINTITII din CCR au vrut sa dea o lovitura campaniei anticoruptie, dar s'au grabit...prosteste. Niste idioti. Incearca tardiv sa repare idiotenia. DNA-ul, pentru a dezvolta o infrastructura eficienta in ascultarea poporului, are nevoie de 1,5 miliarde euro si cel putin cinci ani de "munca". In cinci ani, vorba aia cu magaru' si samaru'. Care magar e in coma deja -politicastrii pesedisto-liberabiato-maghari majoritari se vor RAZBUNA pe kkrifeii anticoruptiei in frunte cu kkoveszi, jewkknis si csoloszombi. "Alegerile" proxime vor demonstra. --- Dar, nu poti vorbi nici pe scurt despre MANIA secreteilor Rromarlani de a TERORIZA sulimea prin cooperativa Ochiu' si Timpanu', fara a face recurs la sadomasochismul rromarlanesc arhicunoscut si DETESTAT de omenire. Da! Secreteii sunt sadisti, iar boborul e masochist. Boborul vrea sa fie...dorit(abuzat), iar secretelul doreste sa CHINUIE, CHINUIE, CHINUIE victima! Bizdici-apocaliptici Rromarlanii'astia, Coane Fanica! --- https://www.psychologytoday.com/blog/hide-and-seek/201408/the-psychology-sadomasochism --- De un an de zile SRI-ul e la discretia unui alogen smintit, fost politicastru liberabiat. Cel dinaintea lui s'a facut de rasul curcilor cand a guitzat ca majoritatea(se'nghesuie psihopatii) merdialqaedanilor din presa scrijelita sunt AGENTI sub acoperire(deh, siguranta nationala). Ticalosul Major-ka e acum ambASSdor Rromarlan in Jewnglishtanul Occidental. S'o pape bizdicu' 'pa' siguranta nationala, isi rade'n barba..."inteligentul"!