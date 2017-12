Viorel de la 3 Sud Est, burlac la 40 de ani

Faptul că are deja 40 de ani nu îl sperie deloc pe Viorel Șipoș, de la 3 Sud Est, atunci când vine vorba de însurătoare, pentru care se consideră încă prea... tânăr. Artistul nu pare a avea de gând să le urmeze exemplul colegilor de trupă, Laurențiu și Mihai, aflați demult la casa lor, ci spune că încă mai vrea să mai copilărească. Viorel are, de altfel, o relație stabilă, de opt ani, cu Natalia Vrânceanu, însă, chiar și așa, se lasă greu convins să renunțe la burlăcie. Mai mult, spune cu umor: „Sunt încă prea tânăr să mă însor. Nu vă uitați la mine ce tinerel sunt? Am timp să mă însor, încă mai copilăresc".