Viorel Petraru, Virgil Coman, Corneliu Stroe, Mitică Lupu - prietenii de dincolo

22:23:54 / 22 Iulie 2017

vorbe frumoase, dupa moarte

Doar atat! Vorbe frumoase. Pe Viorel Petraru, un om extraordinar de mosest, il puteai intalni in fiecare dimineata pe str. Canarache, catre ,,subsolul,, de la Eminescu, unde scotea singur un ziar. Nu am auzit societatea tomitana sa-i multumeasca, intr-un fel, atata timp cat a trait. Si nu stiu dupa ce a trecut dincolo daca s-a mai gandit cineva la el. Va ramane, uitat, in pamantul Macinului lui. Doar vorbe desarte dupa moarte. Virgil Coman s-a bucurat de oarecare atentie, mai mult dupa moarte decat in timpul vietii....PE CEILALTI ,,PRIETENI,, nu i-am cunoscut....am auzit de ei....m-am bucurat de muzica lor....Daca societatea nu-i da inteleptului, carturarului, filosofului, cantaretului aprecierea in timpul vietii, dupa ce moare degeaba o face....sau o face ca sa se inalte un oarecare politician, cu sufletul si intelectul mic, pe numele si renumele celui disparut...Sa le dam oamenilor pretuirea in timpul vietii. Pe asta sa bazam educatia tinerilor ca sa poate avea modele serioase de viata....