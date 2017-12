Viorel Simion boxează sâmbătă pe Wembley!

Cunoscutul antrenor american Freddie Roach, care a lucrat și cu Lucian Bute, a afirmat în presa de specialitate că britanicul Scott Quigg va domina meciul cu românul Viorel Simion programat sâmbătă, pe Wembley, eliminatoriu pentru titlul mondial IBF la categoria pană. „I-am urmărit pe Viorel Simion și pe Selby în câteva meciuri. E OK. Dar când Quigg îl va domina pe acest tip sâmbătă, veți vedea diferențele dintre cei doi. Scott muncește foarte foarte tare. Este foarte dedicat, ascultă și a realizat un plan de bătaie bun pentru acest meci și va ajunge să facă lucruri mai mari și mai bune. Ca Manny Pacquiao, are o bună tehnică a muncii. Când boxerii muncesc așa, se întâmplă lucruri bune”, a declarat Roach pentru Boxing News.

Învingătorul dintre Quigg și Simion va lupta pentru titlul mondial IBF al categoriei cu campionul britanic Lee Selby. Quigg, fost campion mondial WBA și IBF la super-cocoș, are la 28 de ani 32 de victorii în palmares (24 prin KO), o înfrângere și două egaluri la profesioniști. Quigg a obținut victorii la începuturile carierei sale la Gheorghe Ghiompirică (două) și la Ricardo Tănase.

Simion (35 de ani) are 21 de victorii (9 prin KO) și o înfrângere la profesioniști, iar în 2013 a fost învins la puncte de Selby, la Hull, într-un meci pentru titlul WBC International la categoria pană. Meciul dintre Quigg și Simion are loc în cadrul galei de pe Wembley ce are drept cap de afiș înfruntarea pentru titlul mondial WBA, IBF și IBO la categoria grea, dintre britanicul Anthony Joshua și ucraineanul Vladimir Kliciko.