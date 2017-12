Viorel Tănase, noul antrenor principal al FC Farul

După o lună de incertitudine pe banca tehnică, provocată de plecarea lui Marian Pană la CS Mioveni, FC Farul Constanţa are un nou antrenor principal. Patronul constănţenilor, Giani Nedelcu, a anunţat că gruparea de pe litoral a ajuns la o înţelegere cu Viorel Tănase, fostul mijlocaş al Oţelului Galaţi, care a pregătit în ultimii doi ani şi jumătate pe Dunărea Galaţi. „Am ajuns la un acord pentru un contract până în vară, cu drept de prelungire pentru încă doi ani, având drept obiectiv promovarea în Liga I”, a spus Nedelcu. Noul tehnician, care va fi prezentat oficial în cadrul unei conferinţe de presă programată luni, de la ora 14.00, a luat deja prima decizie, devansând data reunirii lotului cu o săptămână. „Am bătut palma cu Viorel Tănase şi este nerăbdător să se apuce de muncă, astfel încât a devansat startul pregătirii pentru retur, toţi jucătorii urmând să se prezinte luni, la ora 15.00, la sediul clubului pentru prima şedinţă de antrenament din acest an”, a spus preşedintele Farului, Marcel Lică. În vârstă de 41 de ani, Tănase a jucat 381 de jocuri în tricoul Oţelului, marcând 60 de goluri. El a mai evoluat la Dinamo, Maccabi Netanya şi FC Argeş şi a bifat o selecţie în echipa naţională a României.

VREA PROMOVAREA. Noul antrenor principal al Farului a explicat de ce a ales să vină la Constanţa şi ce obiectiv are pentru retur. „Pentru mine, venirea la Constanţa este o provocare, mai ales că, după discuţiile avute cu patronul clubului, Giani Nedelcu, am stabilit un obiectiv îndrăzneţ atât pentru echipă, cât şi pentru mine, acela de a readuce Farul pe prima scenă a fotbalului românesc la finalul acestui sezon. L-am simţit pe Giani Nedelcu că vrea din tot sufletul să promoveze şi acest lucru m-a făcut să accept propunerea. Nu va fi uşor şi va depinde de transferurile pe care le vom face în această pauză. În acest moment, în lot au rămas doar 17 jucători, dintre care unii juniori, şi trebuie să-l completăm cu câţiva fotbalişti de valoare. Sunt deja câţiva jucători pe care-i am în vedere, dar trebuie să cunosc mai întâi foarte bine actualul lot. De aceea, am decis să devansez reunirea cu o săptămână. Au plecat mulţi jucători, suferim la omogenizare şi am nevoie de timp pentru a-mi impune principiile şi a le explica jucătorilor pe ce vom marşa în retur, şi sper eu că şi în următorii doi ani, pentru că sunt convins că rezultatele vor fi bune, iar contractul se va prelungi. Este o serie echilibrată, cu diferenţa mici de puncte, atât la promovare, cât şi la retrogradare”, a explicat Tănase. Noul tehnician a dezvăluit şi tactica pe care doreşte să o insufle jucătorilor: „Sunt adeptul unui joc de posesie, ofensiv, dar cu o bună organizare defensivă. Ştiu că este mult de muncă, dar nu mi-e frică. Nu antrenez numele sau vârsta jucătorilor, iar celor care nu vor să facă performanţă le spun clar că nu au ce căuta la Farul. În privinţa pregătirii, îmi doresc un cantonament montan de 12 zile, urmat de un turneu peste hotare, cu meciuri amicale, iar în ultimele două săptămâni să facem ultimele verificări în partide pe teren propriu”. Din staff-ul tehnic va face parte şi actualul antrenor secund, Ion Barbu.