Viorica Dăncilă este noul preşedinte al PSD

Viorica Dăncilă a fost aleasă preşedinte al PSD, anunţul oficial fiind făcut la Congresul extraordinar al partidului de către liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis. De asemenea, Eugen Teodorovici a fost ales preşedinte executiv, iar Mihai Fifor, secretar general

UPDATEDăncilă: M-aţi votat să fiu primul preşedinte femeie al PSD. Îmi dau seama de responsabilitate

Viorica Dăncilă le-a spus, sâmbătă, colegilor că „au votat-o să fie primul preşedinte femeie al PSD”, precizând că realizează responsabilitatea pe care o are. Ea le-a cerut social-democraţilor să aibă încredere în echipa de conducere aleasă.



„Dragi colegi, vreau să vă mulţumesc pentru votul de astăzi, votul vostru mă onorează dar mă si responsabilizează. Ştiu că nu va un drum uşor, ştiu că abia acum încep luptele, dar ştiu că alături de oameni sunteţi voi. Sunt mulţi omeni a căror speranţă e legată de PSD. Când mi s-a propus funcţia de premier, am stat și m-am gândit. Toţi îmi spuneau - să accepţi, eşti prima femeie premier. Atunci m-am gândit - am o dublă responsabilitate, de a aduce această ţară pe drumul bun, să nu îmi dezamăgesc colegii, dar am responsabilitatrea pentru toate femeile din România că o femeie poate fi la fel de bun premier ca un bărbat”, a afirmat Viorica Dăncilă, după ce a fost anunţat votul prin care a fost aleasă lider al partidului la Congres.

Ea a vorbit şi despre succesul preşedinţiei rotative a României la Consiliul UE.

„Mulţi au spus că nu vom reuşi să avem o Preşedinţie de succes. Iată încheiem peste câteva zile preşedinţia rotativă a Consiliului UE. Vreau să le mulţumesc colegilor mei de la Bruxelles, prezenţi în sală, care au adus multe cuvinte de laudă pentru România. Chiar dacă următoarea preşedinţie va fi peste 14 ani, am arătat că noi putem să fim performanţi. Astăzi m-aţi votat să fiu primul preşedinte femeie al PSD. Îmi dau seama de responsabilitate şi îmi dau seama că votul dvs este strâns legat de speranţa, de dorinţa, de implicarea tututor pentru a readuce PSD pe primul loc între opţiunile românilor. Sunt convinsă că vom reuşi, că împreună vom duce partidul nostru spre victorie. PSD cred că este cel mai românesc partid din România, e partidul care întotdeauna a pus în primul rând românii şi soarta României. Suntem partidul care purtăm în inimă tricolorul dar şi cele 12 stele de steagul european”, a explicat Dăncilă.

Premierul le-a cerut colegilor să aibă încredere că echipa de conducere se va implica astfel încât partidul şi ţara să aibă locul cuvenit.

„Vreau să vă cer să aveţi încredere şi în acelaşi timp să ne implicăm ca acest partid şi această ţară si aibă locul care i se cuvine. Vreau să îi spun preşedintelui executiv Eugen Teodorovici, secretarului general Mihai Fifor, vicepreşedinţilor partidului, Marian Oprişan, ceilalţi, preşedinţilor din organizaţii că au în conducerea partidului un prieten. Cred că împreună putem construi viitorul pe care şi-l doreşte România. Dumnezeul să ne ajute”, a conchis noul lider al PSD.

UPDATETeodorovici: Nu ştiu ce înseamnă să fii preşedinte executiv. Mi-am dorit foarte mult să fiu

Eugen Teodorovici, ales la Congresul de sâmbătă preşedinte executiv al PSD, a declarat că e plin de emoţie şi că îşi dorea de foarte mult timp această funcţie. El a afirmat că va lucra pentru oameni.



„Le mulţumesc celor care au avut dorinţă şi plăcerea de a candida. Când m-a chemat Mihai să vorbesc sincer va spun mă gândeam dacă această sală sau în această sală curând se va decide şi soartă ţării în sensul bun al cuvântului. Deja sunt plin de foarte multă emoţie. Nu ştiu ce înseamnă să fii preşedinte executiv, mi-am dorit foarte mult să fiu. O să lucrez pentru oameni”, a declarat, după anunţarea votului, Eugen Teodorovici.

Social-demoraţii au ales, la congresul de sâmbătă, preşedintele PSD, preşedintele executiv şi secretarul general.

Eugen Teodorovici a fost ales preşedinte executiv, iar Mihai Fifor secretar general. Viorica Dăncilă a fost votată preşedintele PSD.

UPDATE 18.20Fifor, secretar general PSD: PSD intră într-o nouă etapă. Avem o echipă extraordinară, gata de muncă

Mihai Fifor, ales sâmbătă secretar general PSD, a declarat că partidul a arătat, prin vot, că PSD intră într-o nouă etapă, precizând că noua conducere este o echipă extraordinară, gata să înceapă să lucreze.



"Mulţumesc în numele întregii echipe Congresului pentru modul exemplar pentru care s-au mobilizat astăzi colegii. Este cea mai bună dovadă că acest congres nu este despre funcţii sau competiţii, ci despre modul în care PSD intră într-o nouă etapă. Avem o echipă extraordinară, gata să înceapă să lucreze în PSD", a declarat Mihai Fifor.

Rezultatul votului

Viorica Dăncilă a întrunit un număr de 2.828 de voturi, Liviu Pleşoianu 715, Şerban Nicolae - 375 şi Ecaterina Andronescu 50 de voturi.

Eugen Teodorovici a fost ales preşedinte executiv cu 2.463 de voturi, Daniel Suciu a obţinut 1,358 voturi, Daniel Florea - 129 şi Sorin Bota 19 voturi.

Mihai Fifor a fost ales secretar general al PSD cu 2.366 voturi, Gabriel Petrea a obţinut 716 voturi, Codrin Ştefănescu - 466, Felix Stroe - 189, iar Rodica Nassar - 77.