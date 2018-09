Viorica Dăncilă: Încălcarea statului de drept în România, o temă falsă, eminamente politică

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, în debutul şedinţei de Guvern de joi, că le-a transmis liderilor de la Bruxelles că discuţia despre încălcarea stat de drept în România este "o temă falsă, eminamente politică".

"Discuţia despre încălcarea statului de drept în România e o temă falsă, eminamente politică şi am adus argumente în acest sens. Cât priveşte modificările în domeniul justiţiei am arătat că acestea au fost făcute în acord cu jurisprudenţa CEDO şi recomandările Comsiei de la Veneţia", a afirmat Viorica Dăncilă la începutul şedinţei de Guvern care se desfăşoară joi la Palatul Victoria.

Acesta a adăugat că le-a transmis liderilor europeni, în cadrul vizitei efectuate marţi şi miercuri la Parlamentul European de la Bruxelles, că Guvernul este deschis la dialog şi a reafirmat ataşamentul Executivului faţă de valorile şi principiile democratice.

"Ne dorim un mandat de succes, însă în egală măsură vrem să constribuim la consolidarea proiectului european, iar acest lucru necesită unitate şi nu de noi clivaje în interiorul UE. Le-am transmis liderilor de la Bruxelles o disponibilitate la dialog şi am reafirmat ataşamentul Guvernului faţă de principiile şi valorile democratice. Având în vedere dezbatere de la începutul octombrie, am arătat că, dincolo de dispute, România şi-a respectat întotdeauna angajamentele faţă de UE. Am avut ocazia să vorbesc despre măsurile adoptate la nivel guvernamental pentru promovarea reformelor în plan economic şi social, pentru creşterea niveluli de trai şi stimularea investiţiilor", a completat Dăncilă.

Referitor la protestele din 10 august, în contextul dezbaterii care va avea loc în Parlamentul European pe 3 octombrie, şeful Executivului a spus că le-a transmis liderilor europeni că în momentul de faţă în România este o anchetă în derulare, iar dacă se va dovedi că există persoane care au încălcat legea, atunci acestea vor răspunde.

"În ceea ce priveşte protestul am arătat că este o anchetă în derulare şi că toţi în faţa legii suntem egali. Dacă au existat depăşiri ale legalităţii, cei vinovaţi vor răspunde", a mai spus premierul.

Dăncilă a precizat că există "manipulări menite să inducă o percepţie greşită a modului în care priveşte România şi statul de drept din România".

Viorica Dăncilă a efectuat marţi şi miercuri o vizită la Bruxelles unde s-a întâlnit şi a discutat cu liderii grupurilor partidelor politice din Parlamentul European Premierul a participat, miercuri la Bruxelles, la reuniunea grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, premierul discutând cu aceştia despre protestele din 10 august şi reforma în domeniul justiţiei în România, informează Guvernul.

Pe 3 octombrie, Parlamentul European va avea o dezbatere pe marginea protestelor violente din 10 august şi a statutului de drept în România.