Viorica Dăncilă: „Nu-mi voi demisia sub nicio formă”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, la Consiliul Naţional al pensionarilor PSD, că nu va da curs solicitărilor venite din partea președintelui Klaus Iohannis de a demisiona din fruntea Guvernului atât timp cât are sprijinul preşedintelui PSD şi al coaliţiei de guvernare. Ea a spus că este un om responsabil şi nu vrea să creeze instabilitate. „Nu-mi voi da demisia sub nicio formă atâta timp cât am sprijinul preşedintelui partidului, al coaliţiei de guvernare şi atâta timp cât am sprijinul dumneavoastră”, a afirmat Viorica Dăncilă, citată de news.ro. Ea a susţinut că este un om responsabil şi nu vrea să creeze instabilitate. „Sunt un om responsabil, am fost 9 ani europarlamentar şi am responsabilitate faţă de cetăţenii României şi faţă de România de a merge pe drumul drept, de a nu crea instabilitate în ţara mea, pentru că atunci când creezi instabilitate părerile din extern nu sunt cele care contează pentru ţara noastră. Eu vreau ca fiecare să vadă în România un exemplu, un exemplu creat de PSD din punct de vedere al creşterii economice şi vreau să duc la capăt mandatul cu care am pornit la drum”, a afirmat Viorica Dăncilă.