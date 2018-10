Viorica Dăncilă: Referendumul nu se îndreaptă împotriva unei minorităţi

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, în debutul şedinţei de Guvern, că referendumul pentru căsătorie nu se îndreaptă împotriva unei minorităţi şi a anunţat că Executivul a asigurat toate măsurile necesare organizării consultării populare pentru revizuirea Constituţiei.

„Mai sunt câteva zile până la organizarea referendumului pentru revizuirea Constituţiei, în sensul redefinirii familiei. Guvernul a luat toate măsurile necesare, atât legislative, cât şi pentru asigurarea fondurilor. Autorităţile sunt în calendarul propus în ceea ce priveşte pregătirea tehnică. Vrem să asigurăm o cât mai bună organizare a acestei consultări publice astfel încât opinia cetăţenilor să fie cât mai fidel reflectată de rezultatul votului”, a declarat, joi, la începutul şedinţei de Guvern, premierul Viorica Dăncilă.

Şeful Executivului a precizat că tema referendumului are „puternice rezonanţe în valorile noastre tradiţionale şi în conştiinţa poporului român”.

„Această consultare amplă are loc ca urmare a unui demers venit din partea societăţii şi nu se îndreaptă împotriva unei minorităţi. Tema familiei are puternice rezonanţe în valorile noastre tradiţionale şi în conştiinţa poporului român. Am încredere că instituţiile statului îşi vor face datoria pentru a asigura buna desfăşurare şi organizare a referendumului”, a punctat Dăncilă.

Românii sunt aşteptaţi, sâmbătă şi duminică, la referendumul de modificare a Constituţiei României pentru redefinirea familiei. Pentru a fi valabil referendum, la urne trebuie să se prezinte cel puţin 5.685.517 persoane cu drept de vot.

Referendumul pentru familie, care se va desfăşura pe 6 şi 7 octombrie, între orele 7.00 - 21.00.

Iniţiativa, semnată de peste 3 milioane de români, vizează înlocuirea sintagmei "între soţi", după cum scrie, în prezent, la art. 48, alin. (1) al Constituţiei, cu căsătoria liber consimţită "între un bărbat şi o femeie".