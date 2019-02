Viorica Dăncilă s-a întâlnit, în Israel, cu Benjamin Netanyahu

16:53:10 / 27 Ianuarie 2019

Da !

Si i-a mai spus lui Bibi ,,He , he , he !'' Ceea ce inseamna ca zambilica mioritica are la degetul mic nenumarate limbi straine si posibilitatea exprimarii nuantate in orice moment ! Zau , cum sa nu te bucuri plenar ca esti contemporan cu asemenea genii ?