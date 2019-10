Viorica Dăncilă: Voi scăpa România de cel mai toxic președinte pe care l-a avut vreodată

Au rămas mai puțin de două săptămâni până pe 10 noiembrie, primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, iar campania electorală este în plină desfășurare. Candidatul Partidului Social Democrat, Viorica Dăncilă, este, potrivit sondajelor, principalul contracandidat al actualului președinte Klaus Iohannis. Președintele PSD ne-a acordat un interviu în care a vorbit despre măsurile propuse de PNL în programul cabinetului Orban, despre modul în care decurge campania electorală și despre primele măsuri pe care le va lua pentru români de la Palatul Cotroceni.

Doamnă Dăncilă, ați citit programul de guvernare propus de PNL? Cum vi se pare?

Ar fi un dezastru pentru români dacă Iohannis - Orban ar ajunge să aplice programul de austeritate pe care l-au pregătit. Ce promit ei? Salariul minim nu va mai crește, salariile bugetarilor se vor reduce, ceea ce va genera și scăderea salariilor în mediul privat, așa cum s-a întâmplat și pe vremea Guvernului Boc. În același timp, pensiile vor scădea, precum și indemnizațiile persoanelor cu handicap. Iar toate beneficiile acordate de guvernarea PSD - vouchere de vacanță, sprijin pentru tineri antreprenori, veniturile celor din industria IT - vor fi desființate pe loc. Ceea ce promit ceilalți reprezintă un program al austerității, gândit împotriva românilor.

„NOUA GUVERNARE VA SĂRĂCI ROMÂNIA, DACĂ PSD NU CÂȘTIGĂ ALEGERILE PREZIDENȚIALE“

Votul pentru învestirea noului guvern va avea loc luni, 04 noiembrie. Care este strategia PSD?

În primul rând, eu și colegii mei am spus foarte clar: Nu este problema PSD să asigure cvorum și majoritate celor care au dat jos un guvern performant, care acționa în interesul a milioane de români. Nu putem vota un cabinet care va sărăci românii, plin de oameni din guvernările de tristă amintire ale lui Boc și Cioloș. E ca și cum ni s-ar cere să le ținem noi arma domnilor Orban și Iohannis în timp ce se pregătesc să țintească cu ea veniturile oamenilor, venituri pe care chiar noi le-am mărit. Au dat jos un guvern performant și au spus că vor și pot să ia puterea. Să facă bine să demonstreze că sunt capabili să preia guvernarea prin propria forță parlamentară, fără să se bazeze pe prezența sau pe voturile noastre. Dar mai presus de toate PNL și aliații săi de conjunctură trebuie să pună capăt crizei în care au aruncat țara. Guvernarea PSD a fost mult mai eficientă decât oricare guvernare de dreapta. Ei au venit, în schimb, doar cu promisiuni de austeritate și instabilitate.

Ce le transmiteți parlamentarilor care înclină să semneze pentru învestirea Guvernului PNL?

Pe parlamentarii care susțin acest Guvern Iohannis - Orban îi rog doar atât: Să se uite în ochii primarilor și să le spună că ei susțin tăierea PNDL și FDI. Să se uite în ochii fiecărui bugetar, când merg la medic, când își duc copiii la școală, când merg la o grădiniță de stat sau când văd vreo mașină de pompieri, de poliție ori de armată și să le spună direct că susțin tăierile de salarii. Să se uite în ochii pensionarilor și să le spună că ei sunt aceia care vor un guvern gata să le ia din banii și drepturile pe care le primiseră. Și le mai spun că Iohannis și Orban vor primi prima lecție a aroganței și agresivității lor față de români la votul din 10 și 24 noiembrie. Va fi usturătoare judecata românilor.

„IOHANNIS NU A REALIZAT NIMIC PENTRU ROMÂNIA ÎN ULTIMII 5 ANI“

Campania electorală se apropie de final și încă nu am avut o dezbatere publică între principalii contracandidați. Nu credeți că ar fi utilă o astfel de dezbatere?

Sigur că ar fi utilă, eu personal i-am lansat de ceva vreme domnului Iohannis provocarea de a participa împreună la o dezbatere națională. Să discutăm deschis despre ce am făcut fiecare pentru oamenii obișnuiți din această țară, despre ce vrem să facem pentru români de acum înainte. Este un demers firesc al unui om care vrea o viață politică și o competiție electorală transparentă, cu cărțile pe față, nu jocuri de culise și manevre oculte. Ar fi complet necinstit față de români ca Iohannis să se strecoare prin această campanie fără să ne răspundă la câteva întrebări fundamentale: ce a realizat pentru țară în cei 5 ani cât a fost președinte, de ce s-a preocupat doar de confortul său personal, de ce a blocat funcționarea guvernului nostru, de ce a dat jos un guvern performant, de ce a încălcat hotărârile Curții Constituționale? Probabil că nu va veni la această dezbatere pentru că știe foarte bine că nu are ce le spune românilor. Adevărul e că Iohannis candidează pentru el, pentru confortul și orgoliul său, nu ca să facă ceva pentru România.

”PNL VREA SĂ ELIMINE PSD DIN POLITICĂ”

Mai sunt câteva zile până pe 10 noiembrie, primul tur al alegerilor prezidențiale. Cum arată sondajele interne ale PSD? Cum vă situați în preferințele electoratului?

Partidul Social Democrat crește în sondaje. Românii au început să își dea seama că noi suntem singura forță care se luptă pentru drepturile și bunăstarea lor. PSD este mobilizat să câștigăm alegerile prezidențiale. Am simțit sprijinul colegilor mei în vizitele pe care le-am făcut în ultimul timp în toată țara. Pesediștii și susținătorii noștri sunt mobilizați pentru a câștiga aceste alegeri. Trebuie să rămânem uniți, mobilizați și responsabili. Partidul Social Democrat își va continua lupta pentru români, își va urmări proiectul pentru țară și va lupta, în fiecare zi, în fiecare clipă. PSD știe să facă opoziție dar se pare că oamenii lui Iohannis nu sunt în stare să facă un guvern.

„VOI CÂȘTIGA PENTRU CĂ M-AM LUPTAT ȘI MĂ VOI LUPTA MEREU PENTRU FIECARE ROMÂN“

De ce ar trebui să voteze românii Viorica Dăncilă?

Pentru că prin toată activitatea mea, m-am luptat în fiecare zi ca românii să aibă o viață mai bună. Am mărit salariile și pensiile românilor ca să se bucure de viața pe care o merită acum, nu peste 50 de ani, așa cum vrea noua alianță politică condusă de Klaus Iohannis și compusă din Orban, Tăriceanu, Băsescu și Ponta. Am dovedit că sunt singurul candidat care se luptă cu adevărat cu Iohannis. Vedem cu toții că, în această campanie, Klaus Iohannis nu a făcut altceva decât să tacă și să acționeze din trufie și răzbunare, în niciun caz în interesul românilor. Pentru el, Palatul Cotroceni are rol de casă de vacanță și de sediu pentru vendetele sale personale. Domnul Barna este practic compromis de gafele sale și de propriul său trecut, care iese tot mai mult la suprafață. În ceea ce-l privește pe fostul meu coleg din Parlamentul European, Mircea Diaconu, cred că abia acum realizează ce eroare a făcut să se bazeze pe oameni fără caracter ca Tăriceanu și Ponta. Voi intra în turul al doilea cu Iohannis, îl voi învinge și voi scăpa România de cel mai toxic președinte pe care l-a avut vreodată și care a întors armele împotriva propriului popor. Am încredere că voi câștiga pentru că eu vreau să mă lupt pentru fiecare român, să le fie tuturor bine în România, nu doar unora, așa cum vrea noua alianță a austerității.

Comandat de Partidul Social Democrat - PSD

Executat de SC EFIMERIS SERVICES SRL - portal: www.telegrafonline.ro

CUI mandatar financiar coordonator: 31190008