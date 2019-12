Virgil Ghiță priveşte cu optimism spre 2020

Virgil Ghiță este unul dintre oamenii de bază de la FC Viitorul Constanţa şi unul dintre cei mai apreciați fundași centrali din Liga 1. În vârstă de 21 de ani, Virgil Ghiță oferă siguranță compartimentului defensiv, iar în acest an a înscris goluri importante pentru Viitorul, câştigătoarea Cupei și Supercupei României, participând şi la turneul final al Campionatului European de tineret cu reprezentativa României.

„A fost un an lung, un an greu, dar cu multe realizări. Sezonul trecut am încheiat pe podium, am câştigat două trofee şi cred că este un an plin. Un an foarte important, am obţinut două trofee, am participat şi la Euro Under 21. Din punctul meu de vedere, cel mai important pentru mine a fost finala Cupei României, unde am fost declarat jucătorul finalei, am dat un gol şi am reuşit să fac un meci foarte bun. Suporterii au creat atunci o atmosferă foarte frumoasă. Am jucat de parcă eram acasă. A fost o perioadă foarte frumoasă pentru mine. Îmi doresc să ajung cât mai sus. Avem un concept, avem acelaşi antrenor, toţi suntem pe acelaţi stil, jucăm la fel şi încercăm să o facem cât mai bine. Cred că acesta este un lucru foarte important. Vreau să prind cât mai multe minute, cât mai multe meciuri, şi, de ce nu, să ajung şi la naţionala mare. Suporterilor le urez multă sănătate şi un an nou plin de împliniri”, a declarat Virgil Ghiță, într-un interviu acordat site-ului oficial al Viitorului.