Virozele au băgat groaza în constănţeni

Doi copii au murit din pricina afecţiunilor respiratorii, trei cazuri de gripă au fost confirmate săptămîna aceasta la Constanţa, iar numărul virozelor este în continuă creştere. Aceste date nu fac decît să îi alarmeze pe părinţii care dau buzna în Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean pentru ca medicii să le consulte copiii bolnavi. Indiferent de oră, holul Urgenţei este plin de părinţi şi copii care aşteaptă la uşa singurului cabinet de pediatrie. Părinţii trec de la îngrijorare la nervozitate după ce aşteaptă mai bine de două ore pînă ajung la medicul pediatru. „Copilul meu este bolnav. Sînt foarte speriat, i-a crescut temperatura foarte mult şi nu ştiu cînd voi intra în cabinetul medicului. Sînt aici de două ore şi simt că îmi pierd cumpătul. Nu înţeleg de ce nu consultă mai mulţi medici, din moment ce este aşa mare aglomeraţie”, a spus intrigat Florin Ghinea, tatăl unui băieţel de doi ani. Părinţii sînt speriaţi, mai ales că majoritatea îşi amintesc de cazul lui Silviu, băieţelul de cinci ani din Costineşti, care a murit din cauza unei laringite virale acute. „Într-adevăr, ne confruntăm cu un număr mare de prezentări. Majoritatea celor care vin în Urgenţa spitalului sînt foarte suspicioşi la adresa cadrelor medicale, deoarece se gîndesc la cazul copilului care a murit în urmă cu cîteva zile. În momentul în care li se spune că nu necesită internare, cei mai mulţi dintre ei devin reticenţi şi neîncrezători”, a declarat directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Tiberiu Ioan Tofolean. Foarte mulţi părinţi susţin că nu mai au încredere în medici, dar că nici nu pot administra tratamente după propriul plac. „Nu sînt ferm convinsă că sînt de vină medicii de moartea copilului din Costineşti, dar asupra lor planează acum suspiciunea. Din păcate, nu am cum să merg la medicul de familie, deoarece noi de abia ne-am mutat în Constanţa şi de aceea am venit la spital. Am citit că nu este indicat să îi dai copilului antibiotice la întîmplare, aşa că am decis să vin la un specialist”, a spus Alina Nicolescu.

Încă o linie de gardă pentru Urgenţă Pediatrie

Medicii se apără şi susţin, la rîndul lor, că nu pot fi învinuiţi de aglomeraţia din Urgenţă pentru că este foarte greu să fie consultaţi rapid şi corespunzător peste 200 de copii în cîteva ore. „Trebuie ca pacienţii să înţeleagă că şi medicilor le este greu. Nu se pot grăbi să efectueze un consult, deoarece este vorba de viaţa unor oameni, aşa că este nevoie de multă înţelegere. Pentru că numărul prezentărilor în Urgenţă este extrem de mare, mai ales seara, vom mai face o linie de gardă, astfel încît vor fi doi medici care să efectuze consulturi”, a adăugat dr. Tofolean. De asemenea, nici medicii nu mai vor să lucreze în Urgenţă, deoarece atmosfera este una „apăsătoare” şi pacienţii suspicioşi. Aceştia spun că se confruntă cu două tipuri de pacienţi: cei care chiar au copiii bolnavi şi cei care sînt doar speriaţi că ar putea fi vorba de viroze. Cadrele medicale îi sfătuiesc pe părinţi să meargă şi la medicul de familie, unde, cu siguranţă, nu vor avea de aşteptat aşa de mult ca în Urgenţă. Pe de altă parte, părinţii spun că nu pot sta să se gîndească la care dintre medici să apeleze, deoarece starea copiilor se înrăutăţeşte foarte repede. „Cred că sistemul sanitar este defectuos. Tot timpul trebuie să stai la cozi, să prezinţi acte, să te zbaţi pentru o consultaţie. Aceste lucruri ar trebui să fie efectuate cu rapiditate, nu să stai ore întregi în faţa unui cabinet ca să ştii ce are copilul. Nu vreau să acuz, dar ceea ce s-a întîmplat cu băieţelul din Costineşti nu este în regulă. Nu m-ar mira ca medicii să nu îl fi consultat cu toată grija de care era nevoie”, a spus Marina Niţă, o mamă care susţine că a stat într-o seară trei ore pînă i-a fost consultat copilul. Pînă cînd Ministerul Sănătăţii va acorda personalului medical salarii decente, care să le determine să efectueze gărzi în unităţile sanitare, medicii vor fugi de acest serviciu plătit prost şi vor prefera să lucreze pentru firmele care distribuie medicamente, iar Unităţile de Primire Urgenţe vor geme de bolnavi.