Virozele respiratorii, combătute cu produse naturiste

Viroza respiratorie reprezintă cea mai frecventă afecţiune a sezonului rece, în fiecare an adulţii dezvoltînd pînă la patru episoade acute de infecţii respiratorii, iar copiii pînă la 8-12 astfel de episoade. Medicii susţin că automedicaţia este o problemă care se manifestă în orice perioadă a anului, dar care ia mare amploare în anotimpul rece, odată cu creşterea incidenţei virozelor respiratorii. Reprezentantul Colegiului Farmaciştilor din România, Diana Drăgănescu, a declarat, cu ocazia lansării unei noi terapii pe bază de plante pentru infecţii respiratorii, că acestea reprezintă cauza principală pentru vizita la medic, reprezentînd 66%. Ea a atras atenţia asupra consumului exagerat de antibiotice, de obicei, din proprie iniţiativă, dar şi la recomandarea medicilor. “Automedicaţia cu antibiotice în cazul virozelor respiratorii este una greşită, care poate lăsa urmări grave”, a subliniat Drăgănescu. Ea a explicat, de asemenea, că virozele respiratorii sînt, în proporţie de 90%, de origine virală, şi nu răspund la tratamentul cu antiobiotice. Medicii sînt de părere că administrarea abuzivă de antibiotice nu face altceva decît să creeze în timp rezistenţă la acest tip de medicaţie, iar dacă vreodată organismul are nevoie de ele, acestea nu îşi mai ating scopul. Apariţia infecţiilor respiratorii este condiţionată de interacţiunea dintre virulenţa agenţilor patogeni şi capacitatea de apărare a organismului. Majoritatea infecţiilor respiratorii sînt localizate la nivelul căilor aeriene superioare (sinuzită, rinită, amigdalită) şi numai 5% sînt reprezentate de infecţiile căilor aeriene inferioare (laringită, bronşită, pneumonii). Cei mai afectaţi sînt copiii care fac parte dintr-o colectivitate, incidenţa infecţiilor respiratorii fiind maximă între 3 şi 5 ani. Rata incidenţei virozelor respiratorii este de 120/1.000 de copii pe an pentru vîrsta de 5 ani şi de 30 - 50 la 1000 de copii/an în cazul adolescenţilor.

Copiii care fac des viroze trebuie să facă un test de imunitate!

Prof. dr. Coriolan Ulmeanu, managerul Spitalului de Pediatrie “Grigore Alexandrescu”, a evidenţiat că aceşti copii au o imunitate scăzută tranzitorie la acest segment de vîrstă. El a menţionat că părinţii ai căror copii fac des viroze ar trebui să facă un test pentru imunitate la Institutul “Cantacuzino”. În ceea ce priveşte noua terapie cu Kaloba, prof. dr. Ulmeanu a spus că acesta este un medicament pe bază de plante care este recomandat atît adulţilor, cît şi copiilor, avînd şi acţiune de stimulare a imunităţii pe lîngă cea antivirală şi antibacteriană. Specialiştii explică faptul că acest tip de tratament acţionează direct asupra cauzei infecţiilor, reduce severitatea simptomelor scurtînd perioada de convalescenţă. Acest tip de medicaţie poate fi recomandat ca tratament profilactic. Prof. dr. Ulmeanu consideră că este necesară o preocupare constantă şi în România în domeniul imunodeficineţei.