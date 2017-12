Vîrsta şi stabilitatea în cuplu, criterii de includere în programul de fertilizare în vitro

Specialiştii propun ca în programul naţional de fertilizare in vitro susţinut de Ministerul Sănătăţii (MS) să fie incluse printre criterii vîrste limită pentru bărbaţi şi femei, precum şi stabilitatea în cuplu, acestea urmînd să fie stabilite după consultarea documentelor similare din ţările UE. MS a anunţat, luni, că din 2010 va intra în vigoare programul naţional de fertilizarea in vitro prin care 250 de cupluri ar putea beneficia gratuit de o procedură în cadrul acestui proces. În România, medicii estimează că, într-un an, 1.250 de cupluri ar avea nevoie de fertilizare in vitro. Secretarul de stat în MS, prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel a spus că nu se poate vorbi despre criterii sociale obligatorii în cazul acestor proceduri. “Dacă vine cineva care nu poate să susţină creşterea copilului, nu cred că se va motiva investiţia. Anchetele socială şi psihologică vor fi obligatorii. Trebuie să te asiguri că acel cuplu nu are probleme de sănătate şi nici probleme de ordin financiar”, a mai spus secretarul de stat. Asociaţia Embriologilor (AER) a transmis un material referitor la tipurile de proceduri incluse în programul decontat de stat, precum şi legat de criteriile de includere (eligibilitate) şi, respectiv, criteriile de excludere. Documentul cuprinde exemple din legislaţia europeană în domeniu, care vor fi analizate pentru realizarea modelului naţional, a explicat prof. univ. dr. Bogdan Marinescu, preşedinte de onoare al AER şi managerul Spitalului “Panait Sîrbu”. Potrivit documentului transmis de către AER, fertilizare in vitro (FIV) şi injecţia intracitoplasmatică cu spermă (ICSI), complementară FIV ( terapie ce oferă şanse de a avea copii unor cupluri afectate de infertilitatea masculină) sînt decontate în următoarele condiţii: consiliere obligatorie înaintea intrării în program; informare înainte de includerea în tratament; durata fertilităţii, minim trei ani de infertilitate inexplicabilă, 12 luni pentru infertilitate identificabilă; vîrsta femeii la utilizarea propriilor ovocite maximum 39 de ani, în cazul în care vîrsta femeii pentru ovocite donate este maximum 49 de ani. Documentul prevede restricţii pentru cei care au avut trei sau mai multe cicluri de tratament fără succes, indiferent că sînt private sau publice, restricţii în funcţie de numărul de copii, precum şi excludere dacă unul dintre parteneri a fost sterilizat voluntar (de exemplu vasectomie). De asemenea, document mai prevede accesul doar pentru cuplurile stabile minim 24 de luni împreună, prioritate cei care sînt la primul ciclu de tratament şi excludere în funcţie de indicele de masă corporală. Asociaţia Embriologilor a analizat statusul de rambursare în Europa. Astfel, în Austria, documentele în vigoare din 2000 atestă că sînt rambursate 70% din tratament şi medicaţie pentru FIV şi ICSI (patru cicluri). Criterii de eligibilitate vizează cuplul căsătorit sau într-o relaţie stabilă de minimum trei ani, femei de maximum 40 de ani, bărbaţi de maximum 50 de ani, fără niciun fel de probleme medicale altele decît infertilitatea. În Belgia sînt rambursate şase cicluri de tratament, cu limitare la numărul de embrioni transferaţi şi vîrsta mai mică de 42 de ani, în Danemarca - trei cicluri de tratament, dar numai în spitalele publice, maximum 85 la sută rambursare la medicaţie, în Finlanda - între 60 şi 75% din costurile de tratament. În Franţa tratamentul este rambursat sută la sută într-un spital public, iar în privat se acoperă pînă la valoarea de la spitalul public, diferenţa fiind plătită de pacient, nu sînt restricţii la numărul de cicluri, dar nu se acceptă mai mult de patru dacă nu se obţine o sarcină. Criteriile de eligibilitate sînt: cuplu căsătorit sau împreună de peste doi ani, femei cu vîrste pînă în 43 de ani. Femeile singure nu sînt eligibile. În Germania, rambursarea este de aproximativ 70%, pentru patru cicluri FIV sau ICSI. Inseminarea cu donor nu este acoperită, cuplul trebuie să fie căsătorit sau într-o relaţie stabilă, bărbatul trebuie să nu fi suferit sterilizare voluntară, femeile trebuie să aibă vîrste de pînă în 40 de ani, rambursarea fiind acordată doar dacă se folosesc gameţii cuplului.