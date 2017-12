Vîrstnicii Constanţei, cinstiţi de municipalitate

Aşa cum se întîmplă în fiecare lună de aproape şase ani, primarul Constanţei, Radu Mazăre i-a felicitat, ieri, la Teatrul Naţional Constanţa, pe toţi cei care au împlinit pe parcursul acestei luni peste 80 de ani şi pe toate cuplurile care au sărbătorit 50 de ani de la căsătorie, oferindu-le flori şi cîte un plic cu suma de 200 lei. Primarul, care a fost întîmpinat de către bătrîni cu aplauze, a mărturisit că a ţinut în mod special să fie prezent la festivitate, aşa cum face în fiecare lună. “De şase ani a devenit o tradiţie această mică manifestare, despre care am aflat că există în alte ţări de la mama mea. M-am gîndit că este frumos, nu ca Radu Mazăre, ci ca primarul Constanţei, în numele oraşului, să îi cinstească pe cei care au muncit şi au crescut copii în acest oraş“, a declarat Radu Mazăre. La festivitatea de ieri au fost felicitaţi de către primar 135 de bătrîni care au împlinit peste 80 de ani şi 48 de cupluri care au sărbătorit, în ultima lună, “Nunta de aur“. “Este foarte frumos din partea primarului că şi-a amintit de noi, cei care, aşa cum a spus şi el, am muncit o viaţa întreagă în Constanţa. Nu contează suma pe care am primit-o, ci faptul că şi-a găsit timp să ne felicite şi să ne spună «La mulţi ani!»“, a spus Ilona Iancu, o bătrînă aflată în sală. Cei mai mulţi bătrîni au mărturisit că banii primiţi cu această ocazie le sînt de un real folos, ajutîndu-i să îşi mai acopere din cheltuieli. “Eu şi soţul meu avem o pensie de mizerie, care abia de ajunge să achităm întreţinerea. Trebuie să cumpărăm un medicament foarte scump pentru soţul meu, care suferă de inimă, şi acum sper că vom reuşi“, a spus Ioana Farazică, o bătrînă care a împlinit, împreună cu soţul său, Iordache, pe 12 august, jumătate de secol de căsătorie.