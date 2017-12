Virusul gripei se transmite mai uşor dacă aerul este rece şi uscat

O asociere a fost stabilită între umiditatea absolută a aerului şi supravieţuirea virusului gripei sezoniere, aceasta explicînd motivul pentru care maladia este atît de frecventă în timpul iernii, cînd aerul este rece şi uscat în zonele temperate. Cînd umiditatea absolută - cantitatea reală de apă conţinută de aer, indiferent de temperatură - este joasă, aşa cum se întîmplă în lunile ianuarie şi februarie, sezonul grupei este în plină desfăşurare în ţările temperate, iar virusul pare a supravieţui mai mult timp, avînd o rată de transmitere mai ridicată.

Cercetările precedente nu au reuşit să stabilească o legătură puternică între umiditate şi puterea de transmitere a virusului gripei, însă acestea nu au ţinut cont decît de umiditatea relativă, care depinde de temperatură, a indicat profesorul Jeffrey Shaman, epidemiolog în cadrul Ministerului Sănătăţii din statul Oregon, unul dintre co-autorii studiului. ”Puternicele asociaţii între nivelul de umiditate absolută şi rata de supravieţuire a virusului gripei sînt surprinzătoare. Cînd umiditatea absolută este scăzută, virusul gripei sezoniere supravieţuieşte mai multă vreme, iar rata de transmitere creşte”, a precizat medicul. Studiul a fost publicat în ”Proceedings of the National Academy of Sciences”.