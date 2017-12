Virusurile gripale din acest an nu vor fi mai agresive decît cele din 2006

Specialiştii Centrului de Referinţă pentru Gripă din Institutul Cantacuzino au atras atenţia că vaccinurile antigripale existente pe piaţa românească sînt capabile să asigure imunizarea populaţiei conform indicaţiilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, iar virusurile nu vor fi mai agresive decît în sezonul trecut. Vaccinul antigripal are o compoziţie diferită faţă de anul trecut, tulpina de virus Noua Caledonie fiind înlocuită cu tulpina de virus Solomon Island, care, deşi nu este un virus nou, ar putea fi agresiv, în perioada iernii, în Europa. \"Înlocuirea tulpinilor de virusuri din vaccinuri este o procedură obişnuită şi recomandată anual, pentru că virusurile circulă dintr-o zonă în alta, de pe un continent pe altul, iar cei activi în anii precedenţi sînt adesea inactivi sau mai puţin periculoşi în prezent faţă de alţii care sînt nou-veniţi în teritoriu şi care reprezintă un pericol mai mare pentru populaţie\", a declarat profesorul Viorel Alexandrescu de la Institutul Cantacuzino, Centrul Naţional de Referinţă pentru Gripă. Acesta a adăugat că tulpina virusului gripal Solomon Island a fost introdusă în vaccinul antigripal încă din luna februarie a acestui an, iar populaţia care se vaccinează nu se află în pericol avînd în vedere că prin injectare se obţine imunitatea. Mai mult, profesorul a insistat că virusul Solomon Island care ar putea fi activ în sezonul rece şi în România, este asemănător celui care a fost activ anul trecut. De aceea, nu există motive de îngrijorare că populaţia ar putea fi mult mai grav afectată decît a fost în anul precedent în cazul lipsei de imunizare prin vaccinare. În privinţa înlocuirii tulpinii de virus Noua Caledonie cu Solomon Island din vaccinul pentru anul acesta, profesorul Alexandrescu a precizat că nu este o procedură complicată şi nici neobişnuită. \"Sînt zone în care componenţa tulpinilor din vaccinul antigripal trebuie să se schimbe total de la an la an, nu doar o singură tulpină cum s-a întîmplat la noi, dar şi asta este normal, nu avem deloc de-a face cu o tragedie, ci cu ştiinţă, evoluţia normală a virusurilor\", a declarat dr. Alexandrescu.

Pe de altă parte dr. Adriana Pistol de la Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile a explicat că, potrivit OMS, virusul Solomon Island a fost izolat în anul 2006, deci nu este un virus nou. În privinţa riscurilor populaţiei de a contracta acest virus care nu a fost agresiv pînă acum pe teritoriul României şi pentru care populaţia nu are în mod natural imunitate, dr. Pistol a precizat că depinde de mai mulţi factori. \"Riscul populaţiei de a face gripă depinde de procentul de vaccinare, nu doar al persoanelor cu risc, ci şi al persoanelor considerate fără risc ce trebuie să-şi procure vaccinul din farmacii, dar sigur, pentru restul virusurilor gripali care au mai circulat şi în anii precedenţi pe teritoriul ţării, populaţia are în oarecare măsură un grad de imunitate, în comparaţie cu viruşii care nu au mai fost activi pe teritoriul ţării noastre\", a explicat specialistul. Vaccinarea antigripală trebuie realizată cu aprox. două săptămîni înainte ca virusurile gripale să fie active, deoarece organismul are nevoie de această perioadă pentru a crea anticorpii necesari luptei cu boala.