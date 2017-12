11:06:18 / 14 Iulie 2014

Circ am vrut, circ avem!

Pai tiganie in toata regula.Seful Satrei Him basa(le primar) nu stie ce mascarada sa mai faca,pentru ca de oras au grija altii.Sa fie de capul nostru ca am fost in stare sa ridicam un asemenea personaj pe fotoliul de primar.Fiti mandri de cel mai mare gagicar din sud estul Europei-Rusinea lumii!