Viscol puternic în SUA

Autorităţile din mai multe oraşe americane au decis ca şcolile să rămână închise, ieri, iar mii de curse aeriene au fost anulate după ce meteorologii au avertizat că ninsorile care au afectat duminică regiunea Midwest, provocând accidente soldate cu doi morţi, se îndreaptă spre regiunea Northeast. Potrivit CNN, a doua furtună de zăpadă înregistrată în decurs de o săptămână în SUA a început duminică, în regiunea Midwest, unde peste nouă milioane de locuitori din zona Chicago au fost vizaţi de o avertizare de viscol. Meteorologii au avertizat că stratul de zăpadă va atinge până la 30 de centimetri în zone din statele Iowa, Illinois, Michigan şi Wisconsin. Mii de curse aeriene au fost anulate, iar traficul rutier a fost perturbat în regiune, din cauza ninsorilor. În Nebraska, două persoane au murit în accidente rutiere cauzate de drumurile alunecoase. Viscolul se îndreaptă spre est, urmând ca oraşele New York şi Boston să fie acoperite de zăpadă. ”Ne aşteptăm la multă gheaţă pe drumuri şi pe trotuare”, a declarat primarul oraşului New York, Bill de Blasio. ”În acest interval de 24 de ore vom avea aceeaşi cantitate de zăpadă pe care am avut-o în toată luna ianuarie”, a afirmat primarul din Chicago, Rahm Emanuel. Autorităţile din Chicago, Boston, Detroit, Omaha, Akron, Toledo şi Cleveland au decis ca şcolile să rămână închise, ieri, din cauza viscolului, în timp ce şcolile publice din New York au fost deschise. Numeroase companii aeriene au anulat peste 2.200 de curse pentru ieri. În aceste condiţii, companiile United, Delta, American, Virgin America, U.S. Airways, Southwest, Spirit şi JetBlue au decis să le permită pasagerilor să-şi schimbe zborurile, fără a fi penalizaţi. Transportul feroviar ar putea fi perturbat de ninsori, compania naţională pentru trenuri de pasageri Amtrak anunţând că şi-ar putea modifica programul, ţinând cont de condiţiile meteorologice.