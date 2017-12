Viscolul şi ninsoarea dăunează grav inflaţiei

Blocajul economic cauzat de vremea nefavorabilă are mari şanse să tempereze optimismul băncii centrale în privinţa evoluţiei inflaţiei. Deşi guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a apreciat că inflaţia ar putea scădea până la 2%, susţinută de inerţia cererii ridicate (normală pentru perioada de iarnă), analiştii economici sunt ceva mai pesimişti şi susţin că încetinirea masivă a industriei, din februarie, cauzată de ninsori şi viscol, ar putea afecta targetul de inflaţie. „BNR prognozează o inflaţie de 3,2%, în 2012, dar indicatorul se va opri probabil mai sus, la 3,7 - 3,8%, cel mult 4%”, spune analistul Mircea Coşea. Cele mai mari scumpiri din acest an se vor înregistra la produsele alimentare (în special la cele agricole), la utilităţi (gaze şi energie electrică) şi la benzină (care va produce creşteri în lanţ), susţine analistul financiar Aurelian Dochia, citat de Business24. „Pierderile oamenilor de afaceri, din februarie, se vor reflecta în preţuri. O asemenea situaţie ar trebui să genereze inflaţie. Dacă nu este inflaţie, înseamnă că am intrat într-un curs antieconomic”, mai spune Dochia. Nu în ultimul rând, economiştii iau în calcul şi majorarea pensiilor şi salariilor, pe baza reducerii CAS. În teorie, scăderea cheltuielilor prin reducerea CAS s-ar putea transfera în preţuri. În practică, aşa ceva este însă puţin probabil.