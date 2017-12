„Visele” care ucid

CĂUTĂRILE. Pentru a vedea cum este o zi sau prima zi din viaţa unui viitor „visător“, am străbătut străzile oraşului Constanţa şi am hoinărit prin magazinele care au la vânzare etnobotanice. Dacă unele erau închise, iar la altele vânzătorii „se băteau de muscă“, am găsit câteva care chiar aveau clienţi. Majoritatea... adolescenţi care mai încercaseră o singură dată sau de foarte puţine ori şi care, cine ştie, ar putea deveni viitori... profesionişti. Curios este că în niciunul dintre magazine, chiar dacă nu m-au sfătuit ce să cumpăr pentru prima dată, nimeni nu m-a întrebat ce vârstă am, dacă sunt cardiacă, dacă sunt însărcinată, sau alte întrebări cât ce cât... elementare. La unul dintre magazine, vânzătoarea mi-a vorbit ca la închisoare, printre gratii. Cică nu avea voie să-mi deschidă. Mi-a spus că nu mă poate sfătui ce să cumpăr şi să-mi consult prietenii în legătură cu... aceste droguri legale. În ultimul magazin în care am intrat, am dat peste doi băieţi, foarte prietenoşi, care mi-au dat şi sfaturi despre cum să „fiu fericită“ sau să consum prima „doză“, însă nici pe ei nu i-a interesat dacă am sau nu peste 18 ani, chiar dacă pe uşă scrie mare că nu se vând produse minorilor.

PRIMUL PAS - INIŢIEREA.

– Bună! Etno… aveţi?

– Da, de care vrei?

– Păi... nu ştiu! Nu am mai încercat niciodată! Vreau să încerc acum!

– Pff… îţi trebuie ceva uşor, dacă nu ai mai încercat! (vânzătorul râde)

– Păi... dă-mi ceva uşor, că nu ştiu cum reacţionez.

– Vezi să nu fumezi singură! Dacă nu ai mai fumat niciodată, să nu ţi se facă rău, să nu intri în panică.

– Păi, de ce aş putea să intru în panică?

– Ideea este să nu te gândeşti la asta, să fii relaxată, să te gândeşti la altceva. Oricum ăsta este foarte uşor şi te ţine cam zece minute... o să fii fericită!! A... şi trebuie neapărat să mănânci! (speriat) Vezi să nu fumezi nemâncată!! Trebuie să mănânci şi înainte şi după.

– Da..., oricum nu fumez acum, o să fumez mai târziu.

– Hai că îţi dau să vezi şi te hotărăşti tu. (scoate un plic inscripţionat „Samurai Spirit” - Tămâie orientală!?)

– Şi eu ce fac cu ăsta??

– Îl pui în ţigară. Dar să nu îl pui pe tot. Pui doar jumătate sau chiar mai puţin, pentru că nu ai mai încercat!

– Mi-e cam frică...! Pot să şi beau dacă fumez asta?

– De preferat ar fi să nu bei!

– Am înţeles! Hai că îl iau! Dacă mi se face rău... vin la voi!

– Da! (râde) Vii aici şi ne dai cu ghiozdanul în cap!

„FRUCTUL INTERZIS“. Psihologii spun că există mai multe motive pentru care adolescenţii apelează la halucinogene. „Adolescenţii vor să iasă din tipar, din anonimat. Influenţa grupului este foarte importantă în deciziile pe care le ia un adolescent“, a declarat psihologul Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al Protecţiei Copilului Constanţa. Cel de-al doilea motiv este lipsa atenţiei părinţilor, în special a celor care sunt plecaţi în străinătate, dar şi a celor care nu ştiu să comunice cu copiii. Un al treilea motiv este curiozitatea. Cu cât un lucru este mai interzis, cu atât eşti mai tentat să îl încerci, chiar dacă pericolul este de a ajunge la spital. „Teoria fructului interzis“ este valabilă şi în acest caz. „Consumul de substanţe halucinogene le deschide apetitul către drogurile ilegale. Tentaţia şi curiozitatea tinerilor sunt extrem de mari şi aceste substanţe îi ajută să evadeze din realitate“, a declarat prof. univ. dr. Carol Friedmann, care a adăugat că unii dintre tineri sunt predispuşi să comită şi acte infracţionale pentru a putea face rost de banii necesari cumpărării drogurilor. Specialistul mai spune că cei care recurg la aceste droguri sunt debusolaţi sau au probleme, iar starea euforică pe care o obţin în urma consumului îi face să uite toate grijile pe care le au. În momentul în care tinerii se hotărăsc să oprească consumul, se dezvoltă nişte fenomene foarte neplăcute. Sevrajul creează o stare insuportabilă, iar tânărul este nevoit să se îndrepte tot către droguri. „Aceste substanţe aromate care au apărut, majoritatea sub denumirea de „spice“, ascund plante care conţin în structura lor substanţe cu efect adictiv, adică, la un moment dat, îţi produc obişnuinţă şi dependenţă. Este ca şi cum ar consuma morfină, deoarece aceste substanţe sunt de tip canabinoid, oferind uşurare, calm, linişte şi pace sufletească“, a adăugat dr. Carol Friedmann.

STATISTICI SUMBRE. “Anul acesta, peste 80 de persoane au ajuns la spital după ce au consumat substanţe halucinogene, mai ales după ce le-au combinat cu alcool. Simptomele prezentate de pacienţi sunt în special ameţeli, dureri de cap, tulburări de echilibru, vărsături, dar şi scăderi de tensiune”, a declarat dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Cadrele medicale spun că, dincolo de pericolul unor căzături din cauza ameţelilor, există şi cel al înecării cu propria vomă. Pe parcursul anului 2009, peste 1.300 de persoane, majoritatea tinere, au solicitat asistenţă medicală după ce au suferit intoxicaţii grave cauzate de consumul de plante etnobotanice.

LOCUL 4 ÎN UE. Conform statisticilor, ţara noastră ocupă locul patru în UE în ceea ce priveşte consumul de plante etnobotanice, în condiţiile în care, în anul 2008, România nici măcar nu figura în acest clasament. „În România sunt peste 400 de magazine care comercializează astfel de produse şi peste 500.000 de consumatori, fenomenul fiind considerat “o explozie”, a declarat Gigel Lazăr, reprezentantul oficial al EURAD la Consiliul Europei.