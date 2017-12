„Vistamar” a poposit la Constanţa

Sezonul croazierelor 2011 în Portul Constanţa a debutat, sâmbătă, cu nava maritimă „Vistamar”, sub pavilion Italia, care a poposit în terminalul de pasageri în jurul orei 8.00 şi a plecat la ora 19.00. Nava avea la bord 250 de pasageri, majoritatea germani, dintre care 111 au ales programul agenţiei turistice contractate pentru vacanţă. Ceilalţi au preferat să viziteze la picior împrejurimile portului. „Vasul este închiriat de o firmă din Germania. În programul turiştilor au fost incluse o vizită la Cazinou, o plimbare de 10 minute pe malul mării, un drum la Eforie Nord, la restaurantul „Nunta Zamfirei”, pentru a lua masa şi pentru o degustare de vinuri, întoarcere la Constanţa pentru vizitarea centrului vechi, a Muzeului de Arheologie şi Catedralei Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Încercăm şi sper că şi reuşim să le arătăm turiştilor ceea ce este semnificativ pentru această zonă a ţării, astfel ca ei să-şi facă o imagine corectă asupra realităţilor din România”, a declarat Leontin Şerbănescu, agent de turism la Agenţia Karpaten din Bucureşti. Printre membrii echipajului navei se numără şi constănţeanul Dănuţ Vişinoaie, de 24 de ani, care se ocupă de motoarele vasului. El a povestit că, din cauza condiţiilor nefavorabile, nava nu a putut să acosteze la Odessa şi a fost nevoită să ajungă în Portul Constanţa mai devreme de 14 aprilie, data la care era programată sosirea. „Lucrez de doi ani pe navă şi chiar dacă mi-a scăzut salariul cu 30%, tot e mai bine ca în România. Am un salariu de 10 ori mai mare, a spus tânărul.” În aprilie şi-au mai anunţat sosirea în Portul Constanţa şi alte nave de pasageri, printre care “Kristina Katarina”, sub pavilion Finlanda, aşteptată pe 12 aprilie. Peste alte două zile este programat să revină la Constanţa pasagerul „Vistamar”, iar pe 28 aprilie va acosta luxoasa „Costa Alegra”, aparţinând companiei „Costa Crociere“. „În acest sezon de croaziere se estimează că numărul turiştilor sosiţi în Portul Constanţa va creşte cu 10% faţă de 2010”, a declarat directorul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa. La terminalul de pasageri al Portului Constanţa au fost anunţate peste 50 de escale ale navelor de pasageri şi sunt aşteptate şi alte confirmări din partea companiilor de turism.