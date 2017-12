Visul american se joacă pe Bursa din Bucureşti

ACŢIUNI PE TOATE GUSTURILE Din 18 aprilie, investitorii de la Bursa de Valori din Bucureşti (BVB) vor putea tranzacţiona acţiunile giganţilor IT Apple şi Intel, ale Coca-Cola, Visa şi Bank of America. Market maker va fi casa de brokeraj Tradeville, iar acţiunile vor fi disponibile în intervalul orar 16:30 - 18:30. Titlurile celor cinci companii americane au fost înregistrate încă din ianuarie în sistemul Depozitarului Central, alăturându-se acţiunilor JP Morgan Chase & Co, Microsoft, Google, McDonald’s şi Merck & Company. La BVB se mai tranzacţionează şi titlurile a nouă companii europene, între care Adidas, Christian Dior, Danone sau Heineken, însă nu cu prea mult succes. Mirajul american este mult mai puternic, spun brokerii, şi exact pe asta mizează Tradeville şi BVB. „Cei care au orizonturi de plasament pe termen lung şi care au drept criteriu de selecţie randamentul dividendelor ar putea investi în Coca-Cola. Cei care iau în considerare indicatori precum marja netă ar putea alege Intel sau Visa. Pentru investitorii cu apetit ridicat pentru risc au fost selectate acţiuni cu volatilitate mare, precum cele ale Bank of America sau JP Morgan”, explică reprezentantul Tradeville Victor Stănilă. Titlurile Bank of America, spre exemplu, s-au apreciat masiv, în trimestrul I, cu peste 70%, după ce în 2011 scăzuseră dramatic. „Un avantaj major este că titlurile sunt aduse la Depozitarul Central, oferind o siguranţă mai mare investitorilor, spre deosebire de produse aparent similare, promovate agresiv de intermediarii neautorizaţi”, mai spun cei de la Tradeville, care vor cota titlurile americane pe piaţa românească.

PROBLEME DE ÎNCREDERE În ciuda notorietăţii brandurilor, va fi nevoie de o promovare intensă, pentru ca rulajele să fie satisfăcătoare, apreciază brokerii. Important este însă că piaţa autohtonă de capital se dezvoltă, şi prin privatizarea companiilor de stat, dar şi prin tranzacţionarea de titluri străine. „Am observat un interes egal pentru titluri străine şi pentru ofertele statului, în rândul micilor jucători. Cel puţin pentru investitorii de retail, costul total al trazacţionării acţiunilor internaţionale prin BVB este mai mic decât cel al ieşirii în pieţele străine”, declară Stănilă. Bursa mai trebuie să treacă însă de un obstacol - încrederea redusă a oamenilor. „Potenţialul de creştere este imens. La Bursa din Budapesta se tranzacţionează titlurile a 6 - 7 companii europene, cu un rulaj zilnic de 500.000 euro. La BVB, rulajul este de 20.000 euro. Cele mai importante probleme sunt legate de cultura investiţională, dar şi de promovare”, comentează reprezentanţii Bursei. Pentru cele cinci titluri care vor fi disponibile după Paşte, variaţia admisă este de plus/minus 25% faţă de preţul iniţial.