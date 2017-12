Visul cehovian al lui Ioan Cărmăzan devine realitate, la malul mării

Constănţenii care mai cred, încă, în vechile valori ale teatrului, au prilejul, în acest weekend, să asiste la premiera spectacolului „Pescăruşul” de Anton Pavlovici Cehov, în regia maestrului Ioan Cărmăzan. Considerată drept cea mai… dură dintre toate comediile cehoviene, „Pescăruşul”, noua producţie a Teatrului de Stat Constanţa, se va juca trei zile consecutiv, vineri, sîmbătă şi duminică, de la ora 19.00, la sala Fantasio a instituţiei teatrale. Premiera spectacolului va fi, însă, în această sîmbătă, cînd publicul îi va putea urmări în spectacol pe cîţiva dintre cei mai îndrăgiţi actori ai scenei constănţene, Dana Dumitrescu – Irina Nikolaevna Treplev, Bogdan Bucătaru - Konstantin Gavrilovici Treplev, Mihai Sorin Vasilescu – Piotr Nikolaevici Sorin, Eugen Mazilu – Ilia Afanazievici Samraev, Maria Lupu – Polina Andreevna, Laura Iordan - Masa, Adrian Dumitrescu – Boris Alexeevici Trigorin, Lucian Iancu – Evgheni Dorn Sergheevici, Cosmin Mihale - Semion Semionovici Medvedenko şi Roman Florentin - Iakov, alături de doi tineri interpreţi, Tamara Roman şi Adrian Drăgănescu, aleşi special pentru rolurile Nina Mihailovna Zarecinaia şi, respectiv, Konstantin Gavrilovici Treplev (rol pe care îl „împarte” cu Bogdan Bucătaru).

La sediul Teatrului de Stat Constanţa, cu două zile înaintea premierei, a fost organizată o conferinţă de presă în centrul căreia s-a aflat regizorul Ioan Cărmăzan, alături de actorii din distribuţia spectacolului. De asemenea, printre cei prezenţi la întîlnirea cu reprezentanţii mass-media de la malul mării s-au numărat directorul de strategie şi promovare a Teatrului de Stat Constanţa, Sorin Lucian Ionescu şi directorul general, Virgil Iosif.

Regizor, scenarist, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor, Ioan Cărmăzan a realizat peste 80 de filme de scurt şi lungmetraj, precum şi filme documentare. Autorul a şapte cărţi, profesor la Universitatea „Hyperion”, clasa regie de film şi la Universitatea Media, Ioan Cărmăzan a mărturisit, ieri, că spectacolul „Pescăruşul” de la Constanţa este şi o premieră personală. „Pot spune că Pescăruşul este o premieră personală, este al doilea spectacol de teatru pe care îl montez – primul a fost Romeo şi Julieta, cu care am debutat în regie de teatru anul trecut, la 60 de ani. Sînt fericit că am reuşit să îl fac aici, la Constanţa, unde am reuşit să îmi împlinesc un vis mai vechi”, a spus renumitul regizor. Acesta a făcut referire la faptul că şi-a dorit să pună în scenă spectacolul cehovian la Paris, prin anii ‘78 – ‘79, imediat după absolvirea Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică, dar ceea ce l-a împiedicat să îşi realizeze, la acea vreme, visul, a fost… obţinerea vizei. După 30 de ani, visul cehovian al lui Ioan Cărmăzan devine realitate, la malul mării.

„Pescăruşul”, text devenit clasic în timp, se concentrează asupra a două problematici esenţiale: cea artistică şi cea a iubirii neîmpărtăşite. Aşa cum spune regizorul, spectacolul are o viziune uşor suprarealistă, mergîndu-se chiar pînă în zona abstractizării, iar jocul fiind mai frust. De asemenea, se observă un alt gen de viziune asupra unora dintre personaje, cum este Nina Mihailovna Zarecinaia, în interpretarea Tamarei Roman. Aceasta este o tînără care îşi susţine licenţa în teatru, la „Hyperion”, în această vară şi pe care regizorul a remarcat-o în filmul unui student al său - maestrul este, de asemenea, profesor la „Hyperion” -, preferînd-o pentru rolul cehovian datorită candorii, inocenţei, tinereţii pe care le exprimă. Spectatorii vor vedea o altfel de Nina, de această dată o învingătoare, şi nu o învinsă, regizorul considerînd că, întotdeauna, suferinţa te purifică şi te ajută să mergi înainte.

„Aventura” montării acestei piese, la malul mării, constituie o experienţă unică pentru maestrul Cărmăzan, care a apreciat colaborarea cu talentaţii actori de aici, menţionînd şi lucrurile care îl leagă de Constanţa. „Pentru mine Constanţa reprezintă un punct cultural important, de la Ovidiu şi pînă în ziua de azi, pînă la prietenia mea şi stima pentru Cristian Zgabercea şi pentru ce a făcut el, pentru primarul Radu Mazăre, pe care îl cunosc şi cu care am colaborat şi pentru un pictoral, pentru preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, pe care l-am cunoscut şi care mi-a făcut o foarte bună impresie. Toate acestea au concurat cumva la respectul meu faţă de oraş şi faţă de oamenii aceştia pe care i-am cunoscut şi care au încercat, într-un fel, să mă… ademenească aici. Am venit cu sufletul deschis şi nu regret. Am găsit nişte actori dispuşi să facă lucruri importante, într-un efort colectiv, acestea sînt lucruri palpabile pentru mine, ca regizor - să ai nişte actori care doresc să facă acest lucru -, şi în general pentru un teatru care îşi caută o identitate, iar eu să încerc să pun, la rîndul meu, o piatră la această identitate”, a mai spus regizorul. Ioan Cărmăzan a precizat că aşteaptă la spectacolele din weekend oamenii care mai cred în teatrul clasic, în valorile vechi ale teatrului, intelectualii din Constanţa, studenţii, dar nu numai pe ei, pentru că acest spectacol cu un text scris de unul din titanii dramaturgiei universale este o şansă pentru fiecare spectator constănţean care îl iubeşte pe Cehov.

Costumele sînt realizate de Carmen Puşcariu, decorurile poartă semnătura lui Grigore Puşcariu, iar asistent de regie este Dana Dumitrescu.