Visul lui Del Bosque

Selecţionerul Spaniei, Vicente Del Bosque, speră ca reprezentativa iberică să câştige EURO 2012 şi să realizeze o o triplă unică în fotbalul mondial, câştigarea a trei titluri consecutive, după EURO 2008 şi Mondialul din 2010. „Italia are o linie de mijloc perfectă, cu Pirlo şi De Rossi, dar şi o apărare extrem de puternică. Întregul sistem este organizat în jurul lui Pirlo şi Balotelli şi cred că vor merge pe aceeaşi formulă de echipă ca în semifinala cu Germania. În meciul din grupe au fost mai buni în prima repriză, când ne-au pus destule probleme. Poate că jocul nostru nu a fost la fel de spectaculos, dar am dominat în fiecare meci de la acest turneu final. Italia este de patru ori campioană mondială, astfel că nu putem vorbi de o favorită. Şansele sunt egale”, a spus Del Bosque, care a adăugat că Spania are şansa istorică de a câştiga trei titluri consecutive, de două ori cel european şi o dată cel mondial: „Sper să reuşim ceva ce nimeni nu a reuşit până acum. Ar fi o performanţă ce ar fi extraordinară pentru fotbalul spaniol şi pentru ţară”.