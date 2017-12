Visul lui Igor Dodon este ca Moldova să devină republică prezidențială

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat vineri, în urma unei întrevederi cu experții Comisiei de la Veneția, că vrea să transforme țara din republică parlamentară în una prezidențială, notează site-ul Radio Chișinău. Dodon consideră "absolut necesară" atribuirea unor drepturi suplimentare președintelui țării de dizolvare a Parlamentului și va întreprinde acțiuni pentru a obține acest statut. "Am discutat detaliat cu delegația Comisiei de la Veneția, care a venit în Republica Moldova pentru a face o evaluare a inițiativei lansate de mine, de modificare a Constituției, în ceea ce ține de atribuirea unor drepturi suplimentare președintelui țării de dizolvare a Parlamentului. Consider că acest drept este absolut necesar și am menționat că voi insista pe modificarea în continuare a Constituției prin toate căile posibile, fiind ferm convins că alegerile parlamentare anticipate trebuie să aibă loc cât mai curând posibil", a spus Igor Dodon pe contul personal de Facebook.

Igor Dodon pledează pentru dizolvarea actualului Legislativ și declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. "Înțeleg mesajele și poziția politică a altor partide, în special a Partidului Democrat, care au monopolizat puterea în stat și nu doresc în niciun caz să permită președintelui să-și exercite mandatul și, cu această ocazie, limitează atribuțiile acestuia. Înțeleg poziția altor partide mai mici, cu șanse minime de a accede în Parlament, care sunt categoric împotriva dizolvării Parlamentului și doresc să-și prelungească prezența în forul legislativ maximum posibil, cu orice preț", a spus președintele Republicii Moldova.

O misiune de experți ai Comisiei de la Veneția s-a aflat la Chișinău pentru a discuta proiectul de modificare a Constituției inițiat de Igor Dodon și de deputații socialiști.

"Consider că noi trebuie să creăm un sistem echilibrat politic, indiferent de interesul partinic sau ideologic al cuiva. Le-am mulțumit experților de la Veneția pentru lucrul efectuat. Am menționat că noi vom aprecia și vom ține cont de cele mai bune practici internaționale în ceea ce ține de promovarea sistemelor electorale, dar și de modificarea Constituției în Republica Moldova", a mai precizat Igor Dodon.

Partidul Liberal nu susține inițiativa președintelui Igor Dodon privind modificarea Constituției și a sesizat Curtea Constituțională pe marginea acestui subiect. „Noi nu susținem. Am spus că nu este prima tentativă de a avea un președinte autoritar. Acest lucru l-a vrut şi Lucinschi, republică prezidențială. Astăzi, Igor Dodon, neavând răspundere în faţa cetățenilor, se pregăteşte cu ce să mai amăgească lumea. În campania electorală din toamna lui 2016 le-a promis salarii, pensii, vodkă, lapte de rândunică. Iar acum vine cu o inițiativă neconstituțională și va ieși în față și va spune că Parlamentul nu i-a dat voie”, a declarat Mihai Ghimpu, liderul liberalilor de la Chişinău.