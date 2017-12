Visuri de miliardar

Jack Dorsey, fondatorul reţelei de microblogging Twitter, a dezvăluit într-un interviu televizat că îşi doreşte să candideze pentru postul de primar al oraşului New York. Miliardarul american a fost invitatul emisiunii 60 Minutes, difuzată de postul de televiziune CBS şi a recunoscut că îşi doreşte să candideze pentru funcţia de primar al New York-ului. Filmat într-o staţie de metrou din metropola americană, tânărul miliardar în vârstă de 36 de ani a spus: “Ceea ce îmi place foarte mult la New York este această electricitate pe care o simţi imediat. Chiar şi noi o simţim, în această staţie de metrou. Sunt oameni care merg în toate direcţiile. E un haos. E ca atunci când te afli într-o maşină în mijlocul unei furtuni. Totul e ca o furie în jurul tău, dar tu eşti în singuranţă în acea maşină”, a continuat Jack Dorsey.

Metropola americană New York are deja obişnuinţa unui primar milionar. Michael Bloomberg va părăsi însă funcţia de primar al New York-ului în luna noiembrie, iar locuitorii acestui oraş trebuie să îşi aleagă un nou primar. Michael Bloomberg, fost republican şi apoi independent, a fost cel de-al patrulea primar new-yorkez din ultimii 100 de ani care a câştigat trei mandate consecutive, fapt ce a fost posibil după ce a convins Consiliul Municipal să aprobe o modificare în legea care limitează numărul mandatelor posibile.

Printre posibilii contracandidaţi ai lui Jack Dorsey se numără Tom Allen, director executiv al Asociaţiei Editorilor Americani, Christine Quinn, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Municipal din New York şi John Liu, directorul de finanţe al municipiului New York, care şi-au anunţat la rândul lor, duminică, intenţia de a candida la funcţia de primar. Actorul Alec Baldwin a vorbit şi el, la un moment dat, despre dorinţa sa de a deveni primar al New York-ului, însă a infirmat zvonurile despre o posibilă candidatură a sa în anul 2013. Jack Dorsey este un creator de site-uri şi om de afaceri, cunoscut în calitate de creator al platformei de microblogging Twitter. Compania Twitter are o valoare de piaţă de până la 11 miliarde de dolari şi se pregăteşte pentru listarea la bursă în 2014.