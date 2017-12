„Viţa de Vie”, „Timpuri Noi” şi „Sensor” cîntă în scopuri caritabile

Trupele „Viţa de Vie”, „Timpuri Noi”, „Sensor” şi Riff Raff featuring Jo vor susţine un concert în scopuri caritabile, în beneficiul copiilor cu sindrom Down. Evenimentul va avea loc pe data de 25 ianuarie, la „Hard Rock Café”, din capitală, începînd cu ora 21.00. Evenimentul are loc în cadrul campaniei „Există Un Drum Către o Viaţă Normală”, care are ca scop strîngerea de fonduri pentru finalizarea Complexului de Servicii Sociale Complete pentru copiii cu sindrom Down.

Grupul „Viţa de Vie” nu este la prima acţiune de acest gen, componenţii trupei donînd în urmă cu doi ani şi jumătate din veniturile realizate în urma vînzării materialului discografic intitulat „Egon”, Asociaţiei Up Down, aceasta fiind o organizaţie de părinţi cu copii afectaţi de sindromul Down, care s-a înfiinţat în luna martie 2007. Membrii fondatori ai trupei „Viţa de Vie” sînt Sorin Dănescu şi Sorin Pupe, care, alături de Vrabie, Pepino şi Bodo s-au lansat cu piesa „Te voi răpi”. La începutul anului 2006, Mircea „Burete” Preda părăseşte, după opt ani, „Viţa de Vie”, astfel că trupa hotărăşte să organizeze o preselecţie pentru a-şi găsi un nou basist. Acesta se numeşte Adrian Ciuplea şi este din Constanţa. După mai bine de zece ani de activitate şi după numeroase schimbări de componenţă, „Viţa de Vie” a găsit formula optimă: Adrian Despot (voce, chitară), Adrian Ciuplea (bass), Cezar Popescu (chitară), Sorin „Pupe” Tănase (tobe, programări), Sorin Dănescu (clape, lider, voce).