Vitamina B, în lupta cu Alzheimer-ul

Doze ridicate de vitamina B pot reduce cu 30% până la 50% procesul de atrofiere cerebrală la persoanele afectate de un declin cognitiv moderat, întârziind şi evoluţia maladiei Alzheimer, conform unui studiu britanic publicat în ultimul număr al revistei online PLOS One (Public Library of Science One). Procesul de atrofiere cerebrală se instalează în mod natural, odată cu înaintare în vârstă, însă el este accelerat în cazurile de declin cognitiv moderat, o stare marcată de pierderi de memorie grave ce afectează viaţa de zi cu zi şi care pot reprezenta un semnal precursor al maladiei Alzheimer la persoanele în vârstă. O echipă de oameni de ştiinţă de la Universitatea Oxford a studiat efectul vitaminei B pe un grup de 168 de voluntari cu vârste de peste 70 de ani, diagnosticaţi cu declin cognitiv moderat. Timp de doi ani, jumătate dintre voluntari a primit doze ridicate de acid folic, B6 şi B12, în timp ce cealaltă jumătate a primit un produs placebo. În medie, au constat oamenii de ştiinţă, ritmul de progresie al atrofiei cerebrale a fost încetinit cu 30% până la 53% în cazul grupului care a primit vitamina B.