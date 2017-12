Vitamina C, aliat în sezonul rece

Iarna, mai mult ca oricând, organismul are nevoie de mai multă vitamina C, care are calitate de a întări imunitatea şi de a apăra organismul de infecţiile respiratorii, atât de răspândite în rândul populaţiei în sezonul rece. Carenţa acestei vitamine din organism duce la oboseală excesivă, astenie, slăbiciune, lipsa poftei de mâncare, dureri de oase, hemoragii interne, pierderea dinţilor din cauza gingiilor sângerânde, slăbiciune accentuată, digestie proastă, dese infecţii respiratorii, cu implicaţii nefaste în activitatea de zi cu zi. Vitamina C în stare naturală poate fi procurată mai ales din fructe şi legume proaspete, netratate, dar şi din alte alimente, unele chiar preparate în casă, precum borşul, iaurtul sau varza murată. În anotimpul rece, lămâia, fruct recunoscut pentru cantitatea de vitamina C pe care o conţine, nu ar trebui să lipsească din nicio casă. Ceaiul aromat cu câteva picături de zeamă de lămâie este nu numai delicios, ci şi foarte sănătos, indiferent de vârstă.