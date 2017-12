Vitamina C, din surse naturale

Pentru că organismul nu-şi poate produce în cantitate suficientă vitaminele de care are nevoie zilnic, trebuie ajutat, dar nu cu vitamine de sinteză, ci cu alimente naturale care le au în compoziţia lor. Lipsa vitaminei C din organism duce la oboseală excesivă, astenie, slăbiciune, lipsa poftei de mâncare, dureri de oase. De asemenea, persoanele care au lipsă de vitamina C fac dese hemoragii sub piele, îşi pierd dinţii din cauza gingiilor care adesea sângerează, sunt lipsite de energie, au o digestie proastă şi răcesc foarte des. Vitamina C este necesară pentru întărirea sistemului imunitar şi asigurarea organismului împotriva infecţiilor. Vitamina C asigură refacerea pielii şi a celulelor după o rănire, îmbunătăţeşte absorbţia de fier şi asimilarea calciului, reduce tensiunea arterială şi colesterolul şi previne arterioscleroza. Este unul din cei mai puternici antioxidanţi care protejează organismul de infecţii şi previne bolile degenerative, bolile cardiovasculare şi cele de cancer. Vitamina C se găseşte din abundenţă în citrice, legume, fructe de pădure, roşii, pepene. Preparaţi în casă borş şi, mai ales acum, iarna, beţi zilnic câte o cană de borş, de faţă cu copiii, ca să bea şi ei fără mofturi. Zeama de varză murată este o altă sursă ieftină şi la îndemână, de vitamina C. Mâncaţi cât de des salată de varză murată. E plină de vitamina C. Persoanele care fumează, care beau cafea în exces sau consumă băuturi alcoolice au nevoie de o doză zilnică mai mare de vitamina C. La fel şi persoanele care muncesc sau trăiesc într-un mediu stresant. Se crede, dar specialiştii încă nu s-au exprimat, că fierbintele ar distruge vitamina C. Pentru că, de regulă, în ceai punem şi nişte zeamă de lămâie, e bine să aşteptăm să se răcorească puţin şi apoi să-l parfumăm.

DE REŢINUT. Tratamentul naturist nu suplineşte o vizită la medicul de familie sau la medicul specialist; tratamentul naturist nu are efecte secundare şi nu dă dependenţă; efectele tratamentului naturist nu sunt imediate, ca în cazul unui tratament medicamentos, de aceea pacienţilor li se recomandă multă răbdare; un produs - măr, usturoi, cartof etc. - trecut printr-un proces de fabricaţie nu mai este natural pentru că nu mai are aceleaşi proprietăţi şi efecte ca atunci când este cules, adunat din grădină sau copac. Dacă nu credeţi în produsele naturiste şi efectele lor benefice asupra organismului uman, inutil să apelaţi la tratamentele naturiste. Încrederea că vă vor ajuta, că vă vor face bine înseamnă 50% ajutor, vindecare.