Beneficiile vitaminei C pentru organismul uman sunt deja arhicunoscute. Se ştie că ea constituie unul dintre cei mai cunoscuţi şi puternici antioxidanţi, care protejează organismul de infecţii şi previne bolile degenerative, cardiovasculare şi chiar cancerul. Vitamina C este ideală pentru întărirea sistemului imunitar şi asigurarea organismului împotriva infecţiilor. Dacă organismul se confruntă cu un deficit de vitamina C, încep să apară problemele. În primul rând, lipsa vitaminei C duce la oboseală excesivă, astenie, slăbiciune, lipsa poftei de mâncare, dureri de oase. De asemenea, cei care nu au suficientă vitamina C în organism răcesc foarte des. Vitamina C se găseşte din abundenţă în citrice, în fructe de pădure, dar şi roşii. Sucul de citrice combinate, un grepfrut, o portocală şi jumătate de lămâie este, de asemenea, o sursă deosebit de bogată de vitamina C. Un izvor nesecat de vitamina C este sucul de sfeclă roşie.