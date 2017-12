Vitamina C nu combate răceala

O echipă de cercetători australieni şi finlandezi a demontat mitul că suplimentele cu vitamina C alungă răcelile. Cercetătorii au făcut o analiză a 30 de studii anterioare, la care au participat peste 11.000 de persoane, şi au descoperit că nu există probe care să sprijine ideea că vitamina C oferă unei persoane normale o protecţie suplimentară împotriva strănuturilor, tusei şi nasului înfundat. Doar persoanele care sînt supuse unui stres fizic deosebit, precum atleţii de la maratoane, schiorii şi soldaţii, pot avea beneficii de pe urma administrării regulate de vitamina C. Aceştia au prezentat cu 50% mai puţine şanse de a răci dacă au luat zilnic vitamina C, susţin cercetătorii. La nivel general, protecţia oferită de suplimentele vitaminice este insignifiantă, au conchis specialiştii.

Controversa în ceea ce priveşte efectele protectoare ale vitaminei C datează chiar de la descoperirea ei, în anii '30. Ideea că vitamina C poate vindeca răcelile comune a fost foarte promovată în anii '70 de Linus Pauling, laureat al premiului Nobel, care a încurajat oamenii să ia zilnic o doză de 1.000 de miligrame. Doza zilnică de vitamina C recomandată în prezent este de 60 de miligrame.