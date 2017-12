Vitamina D nu are efect protector semnificativ asupra sănătăţii

Mulţi spun că vitaminele sunt ideale pentru a avea, cu adevărat, o sănătate de fier! Sunt însă studii care dovedesc că lucrurile nu stau chiar aşa şi că nu orice vitamină are efectele dorite. De exemplu, un ultim studiu, publicat, vineri, de o revistă britanică, arată că luarea vitaminei D nu ar avea vreun efect protector semnificativ împotriva bolilor cardiovasculare, cancerului sau fracturilor, relatează AFP. O echipă de cercetători neozeelandezi a analizat 40 de studii anterioare pentru a încerca să stabilească rolul vitaminei D în prevenţia mai multor boli. Pentru a putea afirma că aceasta joacă vreun rol, cercetătorii au fixat drept prag o diminuare a riscului cu 15% sau mai mult. Conform rezultatelor studiului, publicat în revista de specialitate „Lancet Diabetes & Endocrinology“, luarea de suplimente cu vitamina D duce la o diminuare a riscului de boli cardiovasculare, cancer sau fracturi inferioară pragului de 15%, aşadar neglijabilă. Doar persoanele vârstnice au beneficiat de vitamina D luată împreună cu calciu, riscul de fractură diminuându-se cu peste 15%. “Ţinând cont de aceste rezultate, prescrierea vitaminei D pentru prevenirea infarctului, accidentelor vasculare cerebrale, cancerului sau fracturilor nu este justificată”, subliniază autorii studiului, care amintesc că jumătate dintre adulţii americani iau vitamina D, continuă agenţia franceză de presă. Vitamina D joacă un rol major în mineralizarea osoasă, stimulând absorbţia intestinală a calciului şi fixarea sa în os. Vitamina este produsă de corp prin acţiunea razelor ultraviolete UVB asupra pielii. Numeroase studii, adesea contradictorii, au fost realizate în ultimii ani privind rolul vitaminei D, despre care se consideră că are un efect protector asupra sănătăţii. În martie 2013, cercetătorii britanici au demonstrat că luarea vitaminei D de către femeile însărcinate nu are impact asupra sănătăţii osoase a copiilor lor.