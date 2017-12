Vitamina D poate trata astmul

Timpul pe care pacienţii care suferă de astm şi-l petrec la soare ar putea avea efect pozitiv asupra acestei boli, conform unui nou studiu realizat de o echipă de cercetători de la King\'s College din Londra. Un nivel mai redus de vitamina D, vitamină care este sintetizată de organism, în piele, sub incidenţa razelor soarelui, este legat de o înrăutăţire a simptomelor de astm. Acest studiu indică faptul că vitamina D în cantitate suficientă are efectul de a calma partea hiperactivă a sistemului imunitar în cazurile de astm. Totuşi, deocamdată nu a fost testată tratarea bolnavilor de astm pe bază de vitamina D.

Oamenii care suferă de astm ajung să aibă dificultăţi de respiraţie atunci când căile lor aeriene superioare devin inflamate şi se îngustează în timpul crizei de astm. Majoritatea acestor pacienţi primesc un tratament pe bază de steroizi, dar acesta nu are efecte în toate cazurile. Se ştie faptul că oamenii cu niveluri mai ridicate de vitamina D îşi pot controla mai bine accesele de astm, iar această conexiune este foarte importantă. Echipa de oameni de ştiinţă a studiat impactul vitaminei D asupra unei substanţe chimice din organismul uman, interleukina-17. Această substanţă este o componentă vitală a sistemului imunitar şi are un rol important în lupta împotriva infecţiilor. Dacă nivelul său este însă prea ridicat, poate pune probleme şi are implicaţii în cazurile de astm. În acest studiu s-a demonstrat că vitamina D poate reduce nivelul de interleukină-17, atunci când această vitamină este adăugată în mostrele de sânge prelevate de la 28 de pacienţi.

Echipa de cercetători desfăşoară în prezent o serie de teste clinice pentru a verifica reducerea intensităţii simptomelor astmatice la pacienţii care primesc un surplus de vitamina D. Grupul ţintă pentru aceste teste este format din pacienţi cu astm care nu răspund la tratamentul obişnuit, pe bază de steroizi, pentru că în organismul acestora se poate afla un nivel de interleukină-17 de până la şapte ori mai ridicat decât la ceilalţi pacienţi care răspund la tratamentul clasic antiastmatic. Cultura fugii din faţa soarelui şi a folosirii cremelor de plajă a dus la o creştere a incidenţei îmbolnăvirilor de astm, dar cercetătorii britanici au atras atenţia şi că o prea mare expunere la soare este nocivă.