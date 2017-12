Vitamina D3, indicată în prevenirea osteoporozei, rahitismului sau a bolilor de piele

Ultimele studii ale specialiştilor indică faptul că expunerea moderată la soare şi consumul unor alimente bogate în vitamina D, cum ar fi untura de peşte, untul şi gălbenuşul de ou, pot ajuta organismul să lupte mai eficient împotriva bolilor de piele. Medicii susţin că vitamina D3, produsă de organism prin expunerea la soare, are un rol foarte important în prevenirea apariţiei osteoporozei, a rahitismului şi a altor maladii ale oaselor, a bolilor cardiace, miopatiei, a diabetului şi are un rol de protecţie împotriva microbilor şi a infecţiilor. Potrivit unui studiu recent al cercetătorilor Universităţii San Diego din California, vitamina D3 protejează pielea împotriva infecţiilor şi iniţiază procesul de vindecare. Cercetătorii americani au descoperit că celulele pielii din jurul zonei lezate stimulează producţia unei proteine numită cathelicidină, care are rol de protecţie împotriva microbilor şi nu permite infecţiei să se extindă. S-a constatat că persoanele care au o capacitate mai redusă de sinteză a vitaminei D3 au şi o capacitate mai scăzută de apărare la infecţii datorată deficitului de cathelicidină. Mai mult, medicii cred că vitamina D3 activă are şi un rol important în protecţia organismului faţă de tuberculoza pulmonară.