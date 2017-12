Vitaminele din fructe exotice

Se spune că fructele exotice sunt adevărate “bombe” de vitamine şi minerale care fac bine la sănătate. Kiwi, fructul care seamană foarte bine cu un cartof, are multă vitamina C. Pentru că stimulează memoria este recomandat elevilor şi studenţilor în perioada tezelor şi a examenelor, când au mult de învăţat. Kiwi este energizant, hrănitor, echilibrează tensiunea şi scade riscul formării cheagurilor de sânge. Ananasul, apreciat peste tot în lume, are efecte antiinflamatoare, reduce simptomele provocate de alergie, protejează vederea şi este un energizant excelent, fie că este consumat ca atare ori sub formă de suc. Deoarece prin compoziţia pe care o are ajută la eliminarea apei din organism, ananasul este considerat un leac remarcabil împotriva celulitei. Avocado conţine acizi graşi, nesaturaţi care au darul să reechilibreze concentraţia sângelui şi să scadă colesterolul, contribuind, în acest fel, la protejarea organismului împotriva bolilor cardiovasculare. Vitamina E care se află în compoziţia fructului încetineşte îmbătrânirea. Avocado se recomandă sportivilor, copiilor în creştere sşi femeilor însărcinate. Mango este o sursă bogată de betacaroten, important pentru sănătatea pielii, a dinţilor, părului şi ochilor. Pentru a satisface nevoia zilnică de vitamine, este suficient să se consume şi numai jumătate de fruct.