Vitaminele din legume

Specialiştii ne îndeamnă să consumăm sucuri naturale şi să le evităm pe cât posibil pe cele din comerţ, care sunt pline de chimicale şi conservanţi. Sucurile pregătite în casă nu vor avea conservanţi şi le vom consuma proaspete, în ziua în care le-am preparat. Iată ce conţin multe dintre legumele care se găsesc pe tarabele din pieţe: morcovul conţine vitamina A, C, E şi K, toate vitaminele din complexul B şi pectină, o substanţă folositoare pentru stomac. Sucul de morcov detoxifică organismul, ajută la îmbunătăţirea vederii, este adjuvant în anemie, constipaţie cronică, boli cardiovasculare, răceli, boli de piele. Cartoful conţine mult potasiu şi magneziu şi multă vitamina C. Sucul de cartofi se recomandă persoanelor care suferă de boli ale stomacului, afecţiuni ale inimii şi vaselor de sânge, dereglări ale sistemului nervos, bolile tiroidei, dureri de cap. Sucul de cartofi este un purificator puternic al organismului, în special al articulaţiilor. Sfecla roşie conţine antioxidanţi, vitamina C şi carotină, şi holină sau vitamina B4. Sucul de sfeclă roşie se recomandă convalescenţilor după o operaţie grea sau o boală îndelungată. De asemenea, sucul este indicat în terapia bolilor tumorale, anemie şi hipotensiune, în dereglări ale ciclului menstrual şi în menopauză. Specialiştii ne mai sfătuiesc că sucurile se pot bea şi în combinaţie cu suc din alte legume sau suc de fructe, după preferinţă.