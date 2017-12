Vitaminele din prunele uscate

Chiar dacă au un întreg arsenal de vitamine, prunele uscate nu sunt la mare căutare. Ele reprezintă gustarea perfectă dacă încerci să dai jos ceva kilograme, pentru că asigură senzaţia de saţietate destul de rapid. În plus, au un conţinut mare de fitonutrienţi (compuşi sănătoşi de genul beta carotenului, conform Suite101.com. De asemenea, ele au un conţinut mare de fibre, astfel că previn bolile de inimă şi păstrează tractul digestiv sănătos. În plus, ele previn constipaţia. Conţin nu doar beta caroten, dar şi potasiu, fier (care ajută la absorbţia Vitaminei C), Vitamina A, C, B1, B2 şi B6. Fibrele solubile conţinute ajută la prevenirea diabetului de tip 2, mărind sensibilitatea organimului la insulină.