Vitaminele, inutile în prevenirea bolilor cardiace la femei

Suplimentele vitaminice utilizate în mod tradiţional în prevenirea maladiilor cardiace au efecte nesemnificative în cazul femeilor de vîrsta a doua care prezintă riscuri de a dezvolta astfel de boli, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii americani. Deşi suplimentele cu vitaminele C, E şi betacaroten care se găsesc în farmacii sînt inutile în prevenirea maladiilor cardiace, autorii studiului spun că aceste elemente sînt folositoare dacă sînt preluate din alimentaţie.

Cercetătorii de la Brigham and Women\'s Hospital şi Harvard Medical School din Boston sînt de părere că o dietă alimentară bogată în aceste vitamine protejează sistemul cardiovascular al organismului de acţiunea radicalilor liberi. Aceste substanţe dăunătoare care se formează în organism pot afecta pereţii vaselor sangvine şi funcţionarea acestora şi pot contribui la formarea cheagurilor de sînge. “Antioxidanţii singulari (vitaminele) nu pot înlocui vitaminele şi nutrienţii complecşi care se găsesc în alimente, fapt care poate explica discrepanţele dintre studiile asupra efectelor consumului de legume şi fructe”, a indicat Nancy Cook, coordonatorul studiului.

La studiu, care a durat nouă ani, au participat 8.000 de femei, cu vîrsta medie de 61 de ani. Participantele la studiu au consumat fie 500 milligrame de acid ascorbic (vitamina C) zilnic, fie 600 de unităţi internaţionale de vitamina E sau 50 de miligrame de betacaroten, o dată la două zile. Unele participante au luat combinaţii de două sau de trei vitamine. Rezultatele studiului au scos la iveală faptul că doar combinaţia dintre vitaminele C şi E a contribuit la scăderea riscului de boli cardiace, dar în mod nesemnificativ. Studiul a fost publicat în Archives of Internal Medicine. Maladiile cardiace sînt principala cauză de deces în ţările industrializate.